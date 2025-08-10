Live TV

Titus Corlăţean a decis să candideze la preşedinţia PSD: „În actuala coaliție, partidul este ținut undeva pe margine”

Data actualizării: Data publicării:
titus corlatean la o sedinta
Titus Corlățean. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.

Titus Corlăţean a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre nevoia de revitalizare a PSD şi a precizat că a discutat de mai multe ori cu colegi de partid care-i împărtășesc viziunea.

„Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecţi, pregătiţi, educaţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat Corlăţean, potrivit News.ro.

Acesta crede că PSD este „ţinut undeva pe margine” în actuala coaliţie şi este în prezent „undeva aproape de derizoriu“.

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la preşedinţia partidului”, a mai afirmat Corlăţean.

El consideră că PSD s-a îndepărtat de temele naţionale, esenţiale şi trebuie să se reîntoarcă la acestea şi să-şi facă vocea auzită.

În 19 iulie, Titus Corlăţean a declarat, întrebat de ce nu candidează la şefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcţii, ci de a genera o discuţie reală, el îndemnându-şi colegii să iasă şi să spună lucrurilor pe nume în interiorul partidului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
2024 in Images
4
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Digi Sport
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0996989876
Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue...
sedinta a guvernului bolojan
România află dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
„Nimic nu e sigur în lumea lui Donald Trump”. „Russiagate” și...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de...
Ultimele știri
„Maximizaţi-vă somnul”: influencerii le propun oamenilor soluţii „ridicole” şi „periculoase”. Avertismentul specialiștilor
Inundațiile din Moldova: sute de pompieri sunt în continuare la Broșteni. Peste 1.000 de urgențe doar în Suceava de pe 27 iulie
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la Autostrada Moldovei ia amploare: Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului
ilie bolojan saligny
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, reacție față de revolta PSD privind funeraliile lui Ion Iliescu: E regretabil că suntem în acest suspans
coalitie dominic fritz
Ce spune președintele USR Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare
dominic fritz
Fritz, despre scandalul „neterminații de la USR”: Să ne întoarcem la un ton normal și să avem o dezbatere despre moștenirea lui Iliescu
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de...
Fanatik.ro
A murit „Indiana Jones din viața reală”. Nicholas Clapp a dedicat ani întregi căutării orașului pierdut din...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe proprietatea unde locuia...
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
Pro FM
Rochia mini i-a venit ca turnată. Soția lui Justin Bieber a cucerit toate privirile, la un restaurant în...
Film Now
Mandy Moore, atât de fericită alături de frumoasa ei familie. Imagini rare cu actrița din „This Is Us” și cei...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”