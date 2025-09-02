Live TV

Sorin Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”

Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară că discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii coaliției nu au fost tensionate. El a subliniat, însă, că reforma administrației locale trebuie făcută responsabil, „cu cap și nu cu toporul”, și a avertizat că o simplă tăiere de posturi nu poate fi considerată o reformă reală, relatează News.ro.

Sorin Grindeanu a vorbit, marţi seară, la România TV, despre întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei: „Nu foarte lungă. Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”.

Grindeanu a explicat că s-a discutat în general despre coaliţie, dar şi despre reforma administraţiei.

„Acum există două viziuni diferite. Eu cred şi noi credem – şi nu doar Partidul Social Democrat – că reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul. PSD susţine pe deplin angajamentul de a face o reformă reală (…) dar reformă şi nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, „nu poţi să intitulezi concedierile ca reformă”.

„Când vorbeşti doar de concedieri în termen de reformă, atunci eu nu cred că faci mare lucru. De aceea, noi am spus că o tăiere liniară nu ar ţine cont, până la urmă, de realităţile din teren şi va lovi direct în comunităţile mici, unde, dacă disponibilizezi 2-3 oameni, asta poate însemna dispariţia contabilităţii, a urbanismului sau chiar a asistenţei sociale. De aceea, azi, la Cotroceni, majoritatea perioadei – de două ore şi ceva – s-au prezentat diverse propuneri şi noi am lăsat un material din acest punct de vedere preşedintelui Nicuşor Dan, o reformă pe care noi o considerăm o soluţie mai echilibrată”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Planul PSD prevede reducerea cu 25% a posturilor ocupate, dar etapizat, cu evaluări din 6 în 6 luni şi cu „o plasă de siguranţă” pentru comunităţile mici sub 1.500 de locuitori, care trebuie să aibă minimum 8-10 funcţionari care să asigure funcţionarea de bază a unei primării.

UAT-urile mari, potrivit lui Grindeanu, pot să-şi pună o ţintă, de exemplu şapte funcţionari la mia de locuitori.

„O altă chestiune care ţine de reformă şi nu de concedieri, fiindcă sunt două lucruri diferite, poate să fie partea care ţine de digitalizare. Cu cât faci mai multă digitalizare într-o primărie, poţi să reduci până la urmă din personal. Şi aici putem să discutăm multe lucruri şi am mers cu propuneri concrete din partea noastră”, a mai declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, „România reală, nu aia din birou, are judeţe şi oraşe diferite”.

Grindeanu crede că a tăia la fel peste tot duce la „dezechilibre regionale”.

Liderul interimar al PSD, care a afirmat că într-o săptămână cifrele despre care s-a discutat s-au schimbat de patru ori, consideră că trebuie ca toate cifrele şi toate situaţiile concrete să fie analizate corect şi cu timp: „Să stăm 2-3 săptămâni să lucrăm pe aceeaşi bază cu toţii (…) Dacă ne ducem şi facem reduceri fără să avem o grilă care să se aplice în acelaşi mod la toată lumea, s-ar putea să scădem cheltuielile de personal, aşa contabil vorbind, dar să crească cheltuielile la bunuri şi servicii şi să nu rezolvăm absolut nimic”.

Grindeanu a precizat că grupul de lucru constituit după discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan va analiza cifrele şi va face o propunere concretă în următoarele două săptămâni.

