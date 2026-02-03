Live TV

Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”

De la 1 ianuarie 2026, România aplică o taxă fixă de 25 de lei pentru toate coletele cu valoare sub 150 de euro trimise din afara Uniunii Europene către persoane fizice. Măsura, introdusă prin Legea nr. 239/2025, se aplică indirect prin curieri, vânzători și platforme de comerț online și vizează bunurile pentru care TVA este datorată în România. Ministerul Finanțelor susține că taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă, menită să reglementeze comerțul electronic transfrontalier, într-un context în care importurile extracomunitare au crescut semnificativ în ultimii ani.

Pentru coletele cu valoare sub 150 de euro vândute și transportate din afara Uniunii Europene către persoane fizice din România, TVA este datorată în România, indiferent de statul prin care bunurile intră în spațiul comunitar.

În situația în care vânzarea are loc la distanță, iar bunurile sunt importate într-un alt stat membru decât cel în care se încheie transportul către client, locul livrării este considerat a fi statul în care se află bunurile în momentul finalizării transportului, respectiv România.

Dacă bunurile sunt importate direct în statul membru în care se încheie transportul, locul livrării este considerat acel stat, cu condiția ca TVA să fie declarată prin regimul special pentru vânzările la distanță de bunuri importate.

În lipsa acestei declarări, bunurile sunt supuse TVA la import în România.

CITEȘTE ȘI: De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult

Cine plătește taxa și cum sunt identificate coletele

Obligația de plată revine furnizorului de bunuri, expeditorului sau entității care facilitează vânzările la distanță, nu destinatarului final. Coletele sunt identificate și raportate de către operatorii poștali și firmele de curierat autorizate, în baza cadrului legal existent.

Ministerul Finanțelor a transmis că, potrivit legislației europene privind piața unică și politica comercială comună, niciun stat membru nu poate introduce unilateral taxe vamale.

Taxa de 25 de lei este încadrată ca obligație fiscală internă, aplicată pe teritoriul României, în conformitate cu normele europene privind procedurile de import.

Autoritățile susțin că măsura contribuie la protejarea suveranității economice, prin asigurarea unui tratament fiscal echitabil între comercianții din Uniunea Europeană și cei din afara spațiului comunitar, prin reducerea subevaluării mărfurilor și a evitării obligațiilor fiscale, precum și prin crearea unui cadru concurențial corect și predictibil.

„Rutele logistice nu se schimbă din cauza unei singure taxe”

În spațiul public au apărut afirmații potrivit cărora introducerea taxei ar fi dus la redirecționarea coletelor prin alte state membre și la pierderi fiscale pentru România.

Ministerul respinge aceste concluzii și susține că piața logistică internațională este dinamică, iar operatorii își pot modifica rutele din numeroși factori comerciali, operaționali sau de reglementare, nu din cauza unei singure măsuri fiscale.

După anunțarea noii prevederi, numărul coletelor extracomunitare intrate în România a crescut constant.

-august 2025: 676.551 colete

-septembrie 2025: 1.294.723 colete

-octombrie 2025: 1.924.223 colete

-noiembrie 2025: 3.388.826 colete

În ianuarie 2026, prima lună de aplicare a taxei, au fost livrate 713.083 colete extracomunitare, de aproximativ 15 ori mai multe decât în ianuarie 2025 și la un nivel similar cu cel din august 2025.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste cifre contrazic ideea relocării fluxurilor logistice și a pierderilor fiscale.

CITEȘTE ȘI: Decizia Uniunii Europene care lovește în Shein, Temu sau AliExpress. Intră în vigoare din iulie 2026

Ce urmează la nivel european

Începând cu 1 iulie 2026, la nivelul întregii Uniuni Europene va intra în vigoare o taxă vamală fixă de 3 euro pentru toate coletele importate din afara UE cu valoare sub 150 de euro.

Decizia a fost agreată de Consiliul Uniunii Europene și urmărește eliminarea avantajelor de care beneficiau până acum vânzătorii din afara spațiului comunitar.

Autoritățile au atras atenția că datele privind zborurile cargo trebuie interpretate în contextul fluctuațiilor sezoniere din transportul aerian. Situația oficială pentru luna ianuarie poate fi solicitată de la Ministerul Transporturilor și Compania Națională Aeroporturi București.

În privința eventualelor neîncasări bugetare, Ministerul a transmis că primul termen de declarare și plată este în februarie 2026, pentru luna ianuarie, iar în acest moment nu există încă date fiscale consolidate, astfel că orice concluzie este considerată speculativă.

Editor : A.D.

