Live TV

Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor Dan, subiectul central în cele peste 400 de articole

Data publicării:
Kremlin
Kremlin. Foto: Profimedia
Din articol
Declarațiile Președintelui Nicușor Dan Unirea Republicii Moldovei cu România Pasapoarte și Restricții de Călătorie pentru Călători Ruși Tonul General în Presa Rusă

În ultima lună, presa rusă a acordat atenție României și figurilor sale politice mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiunea Europei de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 472 de articole publicate în presa rusă din această perioadă, transmite informat.ro

Aceste informații reflectă un interes crescut pentru legăturile dintre România, Moldova și Ucraina, cu un accent pe narațiuni anti-occidentale. Subiectele legate de România apar indirect, dar frecvent, prin prisma președintelui Nicușor Dan și a aspirațiilor unioniste din Republica Moldova. Tonul predominant este neutru, deși articolele politice cheie tind spre un ton negativ, portretizând România ca actor susținut de UE și NATO. Acest material va include un top al celor mai discutate subiecte bazat pe aceste date, subliniind publicațiile cheie precum RIA Novosti, Lenta.ru, Izvestia și altele.

Declarațiile Președintelui Nicușor Dan

Printre cele mai proeminente subiecte direct legat de România este portretizarea președintelui Nicușor Dan, menționat în opt articole majore. Tonul general este mixt, dar predominant negativ sau critic, prezentându-l ca un lider ostil Rusiei și cât și Ucrainei, dar moderat în privința unirii cu Moldova. Dan a fost citat criticând planul Kievului de reducere a liceelor cu predare în limba română în regiunea Cernăuți, unde trăiesc minorități române. Sursele Lenta.ru, Life.ru, RT russian și News.mail.ru îl descriu ca "osândind" decizia Ucrainei, subliniind "problema serioasă" discriminării lingvistice la adresa minorităților române. Aceasta evidențiază efortul Rusiei de a crea diviziuni între România și Ucraina, în contextul războiul de pe frontul din Ucraina, cât și cel pe care îl propagă în mod hibrid.

Unirea Republicii Moldovei cu România

Alt subiect dominant implică România ca potențial "anexor" al Republicii Moldovei, prin declarațiile Maiei Sandu. Menționat în peste 20 de articole, tonul este vehement negativ, acuzând Bucureștiul de ambiții imperialiste. Publicații precum Iz.ru, News.ru și Vz.ru critică vehement ideea de „аншлюс” (anexare), iar senatorul rus Aleksei Pushkov a numit-o pe Sandu „dușman al propriei republici”. În același timp, Nicușor Dan a respins ideea unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova, contrazicând declarațiile Maiei Sandu. În acest context, presa rusă îl portretizează ca pragmatic, evitând "anexarea" promovată de Sandu.

Pasapoarte și Restricții de Călătorie pentru Călători Ruși

Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) impus de Uniunea Europeană în spațiul Schengen pentru cetățenii din afară UE a fost de asemenea un subiect acoperit de presa rusă, subliniind restricțiile impuse de România pașapoartelor rusești nebiometrice, ceea ce este prezentat ca o discriminare anti-rusă coordonată la nivel UE. Publicația Life.ru amplifică această narativă, descriind decizia ca pe o măsură ostilă care complică mobilitatea cetățenilor ruși, încadrând România ca participant activ la sancțiunile occidentale.

Tonul General în Presa Rusă

Dintre cele 472 articole, 400 (85%) au un ton neutru, 68 (14%) negativ și doar unul (0,2%) pozitiv. Totuși, în articolele politice sensibile, tonul devine ostil: România este văzută ca vector al influenței occidentale.

Context Geopolitic și Implicații

Datele relevă o dinamică clară în care discuțiile despre România sunt adesea eclipsate de cele despre Moldova, dar rămân esențiale în narativa rusă anti-NATO, poziționând Bucureștiul ca un pion al influenței occidentale în Europa de Est. Nicușor Dan iese în evidență ca o voce moderată, refuzând explicit unirea cu Moldova – un contrast izbitor cu poziția radicală a Maiei Sandu, care susține „lichidarea” republicii în favoarea României.

Aceasta reflectă strategia mai largă a Moscovei de a diviza Vestul, exploatând tensiunile dintre România și Ucraina (cum ar fi disputele pe minorități și școli) pentru a submina solidaritatea NATO pe flancul estic. În ansamblu, acoperirea media sugerează o campanie hibridă menită să izoleze Moldova pro-occidentală și să discrediteze unirea ca amenințare existențială, consolidând narativa rusă a suveranității post-sovietice amenințate de expansiunea UE/NATO.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
5
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EDL BALUTA MOTIUNE ATACURI CIUCU BOLOJAN 020226_00270
Daniel Băluță îl contrazice pe Nicușor Dan în privința bugetelor locale. Ce spune despre referendumul din București
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când a ajuns președinte. Cel mai scump: o fotografie cu autograf de la Regele Charles
nicusor dan si volodimir zelenski
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune. „Este crucial să le realizăm pe toate”
poza_sorin_cirstea
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Sorin Cîrstea este un general specializat în operațiuni de informare și psihologice
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost arestați preventiv.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la mafie, și la miniștri”. Adriana Georgescu, poze cu politicieni
Recomandările redacţiei
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane...
titus corlatean la digi24 - captura
Titus Corlățean, prima reacție după ce Ucraina l-a acuzat de...
Mark Rutte
Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii...
sigla csm de la intrare in institutie
CSM vrea să scoată mii de dosare din instanţe: divorţul prin acord şi...
Ultimele știri
Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”
Finlanda construiește spărgătoare de gheață pentru SUA, în ciuda tensiunilor privind dorința lui Trump de a obține Groenlanda
Scandal cu arme neletale între adolescenți în Capitală. Doi băieți, reținuți după ce au tras cu pistolul cu bile spre patru fete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”