În ultima lună, presa rusă a acordat atenție României și figurilor sale politice mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiunea Europei de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 472 de articole publicate în presa rusă din această perioadă, transmite informat.ro.

Aceste informații reflectă un interes crescut pentru legăturile dintre România, Moldova și Ucraina, cu un accent pe narațiuni anti-occidentale. Subiectele legate de România apar indirect, dar frecvent, prin prisma președintelui Nicușor Dan și a aspirațiilor unioniste din Republica Moldova. Tonul predominant este neutru, deși articolele politice cheie tind spre un ton negativ, portretizând România ca actor susținut de UE și NATO. Acest material va include un top al celor mai discutate subiecte bazat pe aceste date, subliniind publicațiile cheie precum RIA Novosti, Lenta.ru, Izvestia și altele.

Declarațiile Președintelui Nicușor Dan

Printre cele mai proeminente subiecte direct legat de România este portretizarea președintelui Nicușor Dan, menționat în opt articole majore. Tonul general este mixt, dar predominant negativ sau critic, prezentându-l ca un lider ostil Rusiei și cât și Ucrainei, dar moderat în privința unirii cu Moldova. Dan a fost citat criticând planul Kievului de reducere a liceelor cu predare în limba română în regiunea Cernăuți, unde trăiesc minorități române. Sursele Lenta.ru, Life.ru, RT russian și News.mail.ru îl descriu ca "osândind" decizia Ucrainei, subliniind "problema serioasă" discriminării lingvistice la adresa minorităților române. Aceasta evidențiază efortul Rusiei de a crea diviziuni între România și Ucraina, în contextul războiul de pe frontul din Ucraina, cât și cel pe care îl propagă în mod hibrid.

Unirea Republicii Moldovei cu România

Alt subiect dominant implică România ca potențial "anexor" al Republicii Moldovei, prin declarațiile Maiei Sandu. Menționat în peste 20 de articole, tonul este vehement negativ, acuzând Bucureștiul de ambiții imperialiste. Publicații precum Iz.ru, News.ru și Vz.ru critică vehement ideea de „аншлюс” (anexare), iar senatorul rus Aleksei Pushkov a numit-o pe Sandu „dușman al propriei republici”. În același timp, Nicușor Dan a respins ideea unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova, contrazicând declarațiile Maiei Sandu. În acest context, presa rusă îl portretizează ca pragmatic, evitând "anexarea" promovată de Sandu.

Pasapoarte și Restricții de Călătorie pentru Călători Ruși

Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) impus de Uniunea Europeană în spațiul Schengen pentru cetățenii din afară UE a fost de asemenea un subiect acoperit de presa rusă, subliniind restricțiile impuse de România pașapoartelor rusești nebiometrice, ceea ce este prezentat ca o discriminare anti-rusă coordonată la nivel UE. Publicația Life.ru amplifică această narativă, descriind decizia ca pe o măsură ostilă care complică mobilitatea cetățenilor ruși, încadrând România ca participant activ la sancțiunile occidentale.

Tonul General în Presa Rusă

Dintre cele 472 articole, 400 (85%) au un ton neutru, 68 (14%) negativ și doar unul (0,2%) pozitiv. Totuși, în articolele politice sensibile, tonul devine ostil: România este văzută ca vector al influenței occidentale.

Context Geopolitic și Implicații

Datele relevă o dinamică clară în care discuțiile despre România sunt adesea eclipsate de cele despre Moldova, dar rămân esențiale în narativa rusă anti-NATO, poziționând Bucureștiul ca un pion al influenței occidentale în Europa de Est. Nicușor Dan iese în evidență ca o voce moderată, refuzând explicit unirea cu Moldova – un contrast izbitor cu poziția radicală a Maiei Sandu, care susține „lichidarea” republicii în favoarea României.

Aceasta reflectă strategia mai largă a Moscovei de a diviza Vestul, exploatând tensiunile dintre România și Ucraina (cum ar fi disputele pe minorități și școli) pentru a submina solidaritatea NATO pe flancul estic. În ansamblu, acoperirea media sugerează o campanie hibridă menită să izoleze Moldova pro-occidentală și să discrediteze unirea ca amenințare existențială, consolidând narativa rusă a suveranității post-sovietice amenințate de expansiunea UE/NATO.

