Sorin Grindeanu: Nimeni nu dorește ca UDMR să iasă de la guvernare, dar declarațiile premierului Viktor Orban sunt „rasiste”

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nimeni nu doreşte ca UDMR să iasă de la guvernare, însă liderii formaţiunii trebuie să vină cu explicaţii în legătură cu declaraţiile premierului ungar, Viktor Orban, pe care Grindeanu le consideră „rasiste”.

„Răspunsul celor de la UDMR trebuie să vină, pentru că declaraţiile făcute de premierul ungar acolo, aş folosi un singur cuvânt, au fost rasiste din punctul meu de vedere, şi nu doar din al meu. Şi am văzut nu doar în România, am văzut şi alte poziţii internaţionale. (...) Am văzut declaraţia lui Marko Bela, fostul preşedinte UDMR, care spunea că e nevoie de mai multă clarificare şi că se aşteaptă ca liderii UDMR să facă acelaşi lucru. Acea clarificare e necesară. Dacă ea se va face, nu doreşte nimeni să iasă UDMR de la guvernare. (...) dar o clarificare îmi doresc să existe. Săptămâna aceasta a fost şedinţă de Guvern, colegii de la UDMR, mare parte dintre ei, sunt în săptămâna, probabil, pe care şi-au luat-o pentru a avea concediu. Nu e o chestiune care să fie evitată. Eu cred că la prima şedinţă a coaliţiei va fi discutată. Am avut şi preşedintele partidului meu (Marcel Ciolacu n.r.) care a fost într-o situaţie aparte, a avut COVID, deci de aceea această şedinţă a coaliţiei care se ţine săptămânal n-a avut loc, dar va avea loc”, a precizat Sorin Grindeanu, la Prima TV, informează Agerpres.

Întrebat de ce ţine PSD atât de mult să guverneze cu UDMR, în condiţiile în care alături de PNL şi minorităţi deţine majoritatea, prim-vicepreşedintele PSD a răspuns că miniştrii UDMR sunt „buni profesionişti”.

„Să ştiţi că îmi permit să vorbesc despre colegii din Guvern, nu-i frumos ce fac, dar sunt buni profesionişti. Relaţia pe care eu, cel puţin ca ministru al Transporturilor, o am cu colegii din UDMR din Guvern este foarte bună şi îmi doresc să continue. De fiecare dată când avem proiecte comune, că vorbim de Ministerul Dezvoltării, cu care interacţionăm mult, la fel cu Ministerul Mediului, când avem proiecte comune, de fiecare dată e un efort comun şi mi-ar părea foarte rău să fie scoşi de la Guvern. Nu sunt de acord cu aşa ceva. Atâta timp cât sunt, există şi vor exista acele clarificări absolut necesare”, a adăugat prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că este inadmisibil ca „un înalt demnitar european să vină pe scena publică cu un discurs construit pe teoria raselor pentru a-și motiva orice demersuri politice interne sau externe”, referindu-se la afirmațiile lui Viktor Orban de la Băile Tușnad. Șeful statului a spus că e nevoie de clarificări publice și în coaliția de guvernare din partea liderilor UDMR, care au aplaudat discursul lui Viktor Orban.

Cu cinci zile în urmă, premierul Nicolae Ciucă declara că nu a apucat încă să se întâlnească cu Kelemen Hunor pentru a discuta despre discursul controversat al prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de la Băile Tușnad. Potrivit lui Ciucă, acest subiect nu poate fi abordat printr-un apel telefonic, astfel că așteaptă o ședință a coaliției pentru a lămuri lucrurile. Kelemen Hunor a spus că nu există niciun pic de rasism în discursul lui Viktor Orban.

