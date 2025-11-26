Sorin Grindeanu sugerează că majorarea TVA a fost o greșeală: „Așa pare la prima vedere”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că, la prima vedere, majorarea TVA a fost o greșeală, argumentând că a cerut o analiză la partid pe impactul pe care l-au avut măsurile fiscale luate de Executiv, iar încasările nu ar fi pe măsura creșterii cotei.

„Am cerut colegilor mei să facă analiza mai mare asupra impactului modificărilor legislative asupra veniturilor, pentru că am văzut în această perioadă diverse puncte de vedere. Unele care spuneau că a fost un impact pozitiv, în sensul că s-a colectat mult mai bine, altele spun că din contră, chiar dacă am crescut de exemplu TVA-ul, încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote”, a explica Grindeanu.

Întrebat dacă a fost o greșeală majorarea TVA, șeful PSD a răspuns: „La prima vedere așa pare.”

Ministerul Finanţelor anunța luni că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei, aferent primelor 9 luni ale anului 2025.

Instituția a explicat de ce creşterea TVA la 21% nu se vede complet în încasări în luna septembrie.

1. Efect economic comportamental de „cumpărături anticipat” înainte de majorarea TVA În luna iulie (cu TVA 19%), multe companii şi retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de creşterea TVA, ceea ce a majorat baza fiscală aferentă lunii iulie. TVA aferentă lunii iulie s-a încasat în 25 august, deci August 2025 are o bază semnificativ mai mare, cu un TVA de 19%.

2. Creşterea cotei TVA de la 19% la 21%, nu compensează baza economica redusă din august, care este structural o luna cu activitate economica redusa, a căror încasări se observa in luna septembrie.

„De asemenea, rambursările de TVA cresc în septembrie şi reduc net-ul colectat, întrucât septembrie este o luna în care se procesează multe deconturi cu opţiune de rambursare (mai ales pentru firmele afectate de oprirea activității în august, respectiv declararea întârziată a TVA, cu efecte în apariţia regularizărilor şi creșterii volumului de rambursări procesate în luna septembrie)”, au mai transmis oficialii Ministerului Finanţelor.

Potrivit acestora, „evoluţia încasărilor din septembrie, în raport cu luna august nu reprezintã o deteriorare a colectării, ci este determinată de sezonalitatea lunii august, de efectele anticipate ale creşterii TVA şi de dinamica rambursărilor”.

„Ca şi în anii precedenţi, în lunile următoare încasările au o evoluţie pozitivă pe măsura revenirii activității economice sezoniere. Pentru o evaluare obiectivă a impactului măsurilor, este necesară o analiză care să acopere un interval cât mai semnificativ, comparativ cu aceeaşi perioadã din anii precedenţi. De asemenea, trebuie avută în vedere necesitatea diminuării impactului comportamental generat în lunile care au marcat modificări ale politicii fiscale, astfel încât analiza să reflecte cât mai fidel evoluțiile naturale ale gradului de colectare”, mai arată Ministerul de Finanțe.

