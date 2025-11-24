Ministerul Finanţelor neagă faptul că încasările din TVA au scăzut, în ciuda creşterii taxelor. „Luna august are activitate redusă”

Ministerul Finanţelor a anunțat, luni, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei, aferent primelor 9 luni ale anului 2025. În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA, comparativ cu anul trecut, sunt generate în perioada iulie-septembrie. „August are activitate redusă”.

ANAF a încasat din TVA în luna august 12,556.82 milioane lei, iar în luna septembrie 12,207.44 milioane lei. Ministerul Finanţelor susţine că luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice, de aici şi încasările mai reduse, în ciuda creşterii TVA de la 1 august.

Ministerul Finanţelor a transmis, luni seară, precizări, în contextul informaţiilor din spaţiul public privind evoluţia încasărilor din TVA.

„În ceea ce priveşte încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, acestea au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025. Comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut încasãrile au fost mai mari cu 6,74 mld lei, din care 4,57 mld lei reprezintã încasãrile suplimentare aferente trimestrului III 2025 (iulie-septembrie)”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului citat, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste 2/3 din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în perioada iulie-septembrie.

„De asemenea, ritmul de creştere a încasãrilor din TVA în perioada iulie – septembrie 2025 a fost de 14.8%, comparativ cu media primelor 6 luni (ianuarie – septembrie), de 3.8%, raportate la aceleaşi perioade ale anului 2024”, arată sursa citată.

Potrivit Ministerului Finanţelor, ANAF a încasat din TVA în luna august 12,556.82 milioane lei, iar în luna septembrie 12,207.44 milioane lei.

„Foarte important de menţionat este faptul cã încasãrile din septembrie reflectã exclusiv TVA aferentã lunii august, deoarece ceea ce se factureazã în august se declarã şi se plãteşte în jurul datei de 25 septembrie. Prin urmare, încasãrile din luna septembrie reflectã strict baza fiscalã (consumul) din luna august. Încasãrile din TVA din luna septembrie sunt mai mici decât cele din august dintr-un tehnic sezonier: în luna septembrie se încaseazã TVA aferent lunii august, iar luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice”, mai arată oficialii Ministerului Finanţelor.

August, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice

Potrivit acestora, în august, companiile funcţioneazã la capacitate redusã, o parte a volumului de facturare se mutã dupã perioada de concedii, iar consumul scade faţã de lunile de vârf.

„La acest efect sezonier se adaugã un element specific anului 2025: în iulie au existat cumpãrãturi anticipate şi un vârf de vânzări, deoarece companiile şi consumatorii au achiziţionat un volum semnificativ de bunuri înainte de majorarea TVA de la 1 august. Aceastã accelerare a vânzãrilor a crescut baza fiscalã a lunii iulie, ceea ce a crescut artificial încasãrile înregistrate în august şi face ca încasãrile din septembrie sã parã mai mici, în absenţa perspectivei asupra întregului context”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Potrivit documentului, datele din ultimii ani aratã foarte clar acest tipar sezonier pentru nivelul încasãrilor din luna septembrie, care reprezintã în mod constant doar circa 97–98% din încasãrile lunii august, indiferent de contextul economic, fiscal sau politic.

Potrivit ministerului, este un fenomen structural, vizibil an de an.

„August are activitate redusă, iar cumpãrãturile anticipate din iulie au deplasat încasãrile într-o lunã anterioarã - un efect mai puternic decât creşterea cotei de TVA. Fenomenul este unul normal şi se regãseşte şi în seriile istorice din anii precedenţi”, precizează documentul.

Motivele pentru care creșterea TVA nu se vede complet în încasări

Potrivit Ministerului Finanţelor, creşterea TVA la 21% nu se vede complet în încasãri in luna septembrie din douã motive tehnice:

1. Efect economic comportamental de "cumpãrãturi anticipat" înainte de majorarea TVA

În luna iulie (cu TVA 19%), multe companii şi retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de creşterea TVA, ceea ce a majorat baza fiscalã aferentã lunii iulie. TVA aferentã lunii iulie s-a încasat în 25 august, deci August 2025 are o bazã semnificativ mai mare, cu un TVA de 19%.

2. Creşterea cotei TVA de la 19% la 21%, nu compenseazã baza economica redusă din august, care este structural o luna cu activitate economica redusa, a cãror încasãri se observa in luna septembrie.

„De asemenea, rambursãrile de TVA cresc în septembrie şi reduc net-ul colectat, întrucât septembrie este o luna în care se proceseazã multe deconturi cu opţiune de rambursare (mai ales pentru firmele afectate de oprirea activitãţii în august, respectiv declararea întârziatã a TVA, cu efecte în apariţia regularizãrilor şi creşterii volumului de rambursãri procesate în luna septembrie)”, au mai transmis oficialii Ministerului Finanţelor,

Potrivit acestora, „evoluţia încasãrilor din septembrie, în raport cu luna august nu reprezintã o deteriorare a colectãrii, ci este determinatã de sezonalitatea lunii august, de efectele anticipate ale creşterii TVA şi de dinamica rambursãrilor”.

„Ca şi în anii precedenţi, în lunile urmãtoare încasãrile au o evoluţie pozitivã pe mãsura revenirii activitãţii economice sezoniere. Pentru o evaluare obiectivã a impactului mãsurilor, este necesarã o analizã care sã acopere un interval cât mai semnificativ, comparativ cu aceeaşi perioadã din anii precedenţi. De asemenea, trebuie avutã în vedere necesitatea diminuãrii impactului comportamental generat în lunile care au marcat modificãri ale politicii fiscale, astfel încât analiza sã reflecte cât mai fidel evoluţiile naturale ale gradului de colectare”, se arată în finalul comunicatului de presă.

Senatorul PSD Felix Stroe a scris, luni, pe Facebook, că ”analiza execuţiilor bugetare arată că TVA-ul majorat aduce mai puţine încasări la bugetul statului, ca pondere în PIB, faţă de perioada dinaintea majorării. Mai mult decât atât, nu contribuie la scăderea deficitului şi prin urmare este un EŞEC”.

„Din nefericire, tot acum plătim cu toţii preţul lipsei de viziune economică a premierului în funcţie, respectiv o inflaţie reaprinsă, dublă faţă de începutul anului, ca urmare a creşterii TVA şi a renunţării la plafonarea preţului energiei. De remarcat diferenţa dintre cât TVA – ca pondere în PIB – se încasa în 2021 şi 2022 ( 6,1 % din PIB) şi cât se încasează acum ( 5,7% din PIB), deşi, din luna august cotele de TVA au crescut – de la 5 şi 9%, la 11%, pentru cota redusă şi de la 19% la 21%, pentru cea generală”, a mai scris social-democratul, nefiind dingurul reprezentant al PSD care a transmis mesaje de acest gen.

„Alternativa PSD la măririle de TVA şi de impozite a fost şi rămâne stimularea economiei, deci implicit a încrederii şi a consumului, secondată de impozitarea progresivă, care este mult mai etică şi justă social”, a mai transmis Felix Stroe.

Şi fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui a criticat creşterea TVA, într-un mesaj postat pe facebook luni: „Cifrele tot confirmă ce am spus: taxe mai mari, încasări mai mici. Creşterea TVA doar a sărăcit românii. Să sperăm că vor învăţa puţină economie din asta şi nu vor mai creşte taxe pentru că «trebuie»”.

