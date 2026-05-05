Șoșoacă anunță că parlamentarii S.O.S. vor vota pentru căderea Guvernului Bolojan. Votul va fi la vedere

Preşedintele S.O.S România, Diana Şoşoacă, a anunţat marţi că parlamentarii formaţiunii vor vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, iar votul va fi la vedere.

Decizia a fost luată după o consultare internă extinsă în interiorul formaţiunii, a mai spus aceasta.

Premierul Ilie Bolojan se confruntă marţi cu moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR şi semnată de 254 de parlamentari.

Rezultatul votului din plenul Camerelor reunite este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunţat că nu vor şi vota moţiunea, alţii au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru voturi se desfăşoară până în ultimul moment.

