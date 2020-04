Surse: PSD va vota pentru prelungirea stării de urgență. Măsura este susținută și de UDMR. Ponta și Tăriceanu au anunțat că se opun

Joi, Parlamentul se va reuni într-o ședință în care senatorii și deputații vor vota decretul de prelungire a stării de urgență cu 30 de zile. Votul va fi online. Liderii Pro România și ALDE, Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu au anunțat deja că se opun prelungirii măsurilor de restricție până pe 14 mai, însă adoptarea decretului depinde de voturile PSD. Conform unor surse din partid, miercuri, social democrații vor discuta într-o ședință CEx care este mandatul parlamentarilor. Dacă Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, Preşedintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea, conform legii 453/2004.

Surse din PSD au declarat însă pentru Digi24.ro că, cel mai probabil, parlamentarii PSD vor vota pentru prelungirea stării de urgență. „Nu ne putem asuma creșterea numărului de cazuri, chiar dacă suntem nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Dacă nu trece decretul vom fi arătați cu degetul”, au declarat sursele citate.

Social democrații se vor reuni miercuri într-o ședință CEx în care vor stabili care este mandatul parlamentarilor.

„Va exista mâine o consultare destul de largă cu fiecare județ în parte, ca și poziție a fiecăruia în ceea ce privește prelungirea stării de urgență. Există viziuni diferite. Dar să nesocotești necesitatea stării de urgență nu e un lucru pe care cred că și-l poate asuma cineva. Evident că este nevoie în continare de măsuri restrictive în ceea ce privește circulația populației, măsuri pentru protejarea sănătății populației. Eu personal nu cred că se va putea întâmpa acest lucru (blocarea decretului de către PSD - n.red.). Dar Guvernul trebuie să înțeleagă că nu face suficient pentru România și pentru economia României în special. Dacă Guvernul nu va înțelege strigătul partidelor parlamentare din România, atunci este obligatoriu ca Parlamentul să se pună cu adevărat în funcțiune și să revină la muncă și să legifereze urgent peste ordonanțele proaste date de către Guvern sau să legifereze legi noi pentru domeniul economic”, a declarat președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, pentru Digi24.ro.

Solicitările social democraților pentru Guvern au fost trimise și premierului într-o scrisoare semnată de Marcel Ciolacu, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Aceștia au cerut o comunicare mai bună între Executiv și Parlament.

Ponta și Tăriceanu nu votează prelungirea stării de urgență

Dintre cei care au semnat scrisoarea, Ponta și Tăriceanu au anunțat că nu susțin prelungirea stării de urgență și că nu vor vota decretul în Parlament.

„Eu, după ce l-am ascultat pe domnul Iohannis acum zece minute, m-am decis. Voi vota împotriva prelungirii stării de urgență și voi și justifica prin faptul că nu mai sunt de acord ca încă 30 de zile să dăm un bilet în alb și să stăm blocați și să nu știm ce se întâmplă economic”, a declarat Victor Ponta pentru siteul DC News.

Călin Popescu Tăriceanu a scris pe Facebook că nu va vota prelungirea stării de urgență.

„In primul rand, nu toate judetele din tara sunt afectate. Unele din ele nu vad niciun motiv pentru care nu ar trebui sa isi desfasoare activitatea in mod normal. In al doilea rand, dupa cum vedeti, autoritatile profita de suspendarea regulilor democratice fie pentru a-si umple buzunarele amicilor politici cu contracte grase, fie pentru a-si pune oamenii in diferite functii. Ati auzit care sunt prevederile decretului. (...)Se impun niste masuri care mi se par umilitoare pentru cei peste 65 de ani, care sunt tratati ca niste imaturi care nu stiu sa isi ia singuri masurile de protectie. (...) Vad ca nu exista niciun fel de plan de repornire a economiei.(...) Nu putem sa paralizam o tara intreaga”, își justifică Tăriceanu decizia de a nu vota în Parlament prelungirea stării de urgență.

USR, PMP și UDMR susțin măsurile decretate de președinte

USR a anunțat că vota prelungirea stării de urgență. „Este evident că nu am trecut de faza cea mai grea a pandemiei şi e nevoie în continuare de măsuri speciale.”, se arată într-un comunicat transmis de formațiunea condusă de Dan Barna. De asemnea, prelungirea măsurilor până pe 14 mai este susținută și de PMP.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pentru Digi24.ro că parlamentarii uniunii vor vota în Parlament prelungirea stării de urgență.

Votul va fi dat joi, de la ora 12, într-o ședință online. Votul va fi electronic pentru a reduce riscurile răspândirii epidemiei de coronavirus printre parlamentari.