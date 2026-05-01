Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus cei 130 de aleși să îi trimită câte un mesaj

sorin grindeanu psd
PSD și-a îndemnat toți parlamentarii să îi trimită vicepremierului Oana Gheorghiu același mesaj, după ce aceasta le-a cerut senatorilor și deputaților să dea dovadă de înțelepciune la moțiunea de cenzură, săptămâna viitoare. „Nu mai aveți ce negocia și nu mai aveți pe cine convinge”, este o parte din e-mailul pregătit de partid.

Toți aleșii PSD îi vor trimite Oanei Gheorghiu câte un e-mail, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro. Social-democrații îi transmit vicepremierului că marți Guvernul Bolojan va cădea, iar toți aleșii partidului vor vota moțiunea.

„Stimată Doamnă Viceprim-ministru,

Scrisoarea dumneavoastră este lipsită de credibilitate și nu schimbă absolut nimic. Nu mai aveți ce negocia și nu mai aveți pe cine convinge. Marți, 5 mai, guvernul Bolojan va cădea. Fără echivoc!

Toți parlamentarii social-democrați vor vota moțiunea de cenzură. Fără excepții și fără ezitări. Nu ne convinge propaganda, nu ne intimidează presiunile și nu ne păcălesc explicațiile dumneavoastră de ultim moment. Spuneți că nu vreți să vindeți fraudulos averea statului. Documentele oficiale vă contrazic. Ați propus vânzarea accelerată a participațiilor la companii strategice precum Hidroelectrica, Romgaz, Salrom sau Nuclearelectrica, în condiții complet netransparente și în defavoarea interesului public.

Aceasta cu siguranță nu este o eroare, ci este o alegere deliberată împotriva interesului național. În plină criză energetică, când alte state își consolidează controlul asupra resurselor, dumneavoastră le scoateți la vânzare în grabă. Asta nu înseamnă reformă, ci este o vulnerabilizare deliberată a României.

Așadar – apelul dumneavoastră către mine și către colegii mei din PSD nu este un gest de responsabilitate, ci o ultimă încercare disperată de a vă ține de scaune pentru a continua planul Bolojan de distrugere a economiei naționale. Ne întrebați ce țară vrem să lăsăm în urmă. Răspunsul este simplu: nu una care își vinde pe nimic resursele și viitorul. De aceea- marți, 5 mai, veți primi răspunsul Parlamentului. Și veți pleca acasă!”, este mesajul pe care toți senatorii și deputații PSD îl vor trimite Oanei Gheorghiu. 

Reacția vine după ce Oana Gheorghiu a trimis joi seară câte un mesaj fiecărui deputat și senator din Parlamentul României, prin care le-a prezentat aleșilor raportul privind listarea unor companii de stat și le-a cerut acestora să judece moțiunea de cenzură cu „respect pentru românii care le-au oferit încredere”.

„Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj (...) Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”, a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.

Un răspuns au avut și aleșii PACE - Întâi România, plecați din S.O.S și POT, care susțin că Oana Gheorghiu „nu a știut că există parlamentari” până în pragul moțiunii de cenzură și nu i-a consultat până acum.

