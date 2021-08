USR se bate cu PLUS pentru funcțiile de conducere în USR PLUS. A apărut și candidatul surpriză: scrie poezii pentru Barna și Clotilde

Liderii USR PLUS se reunesc, sâmbătă, în ședința Comitetului Politic, unde vor discuta despre guvernare, candidaturi și organizarea Congresului din octombrie. La ședință va fi prezentată o evaluare a celor opt luni în Guvernul Cîțu și în coaliția cu PNL și UDMR. Subiectul va redeschide discuțiile despre lipsa reformelor și posibila ieșire de la guvernare. Comitetul Politic are loc la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar la eveniment participă doar persoanele vaccinate.

Ordinea de zi a Comitetului Politic cuprinde prezentarea stadiului angajamentelor USR PLUS din programul de guvernare, a candidaturilor la preşedinţie şi a listelor pentru Biroul Naţional, precum şi o dezbatere a unor amendamente la statut.

Ședința este prima confruntare după înscrierea oficială a candidaturilor între cele două tabere care se luptă pentru controlul partidului. Rivalitatea dintre USR și PLUS este la fel de prezentă ca și înainte de fuziune.

Dan Barna și Dacian Cioloș se bat nu doar pentru a câștiga alegerile online pentru șefia USR PLUS, ci și pentru majoritatea în Biroul Național. Structura de conducere a partidului are 24 de membri (+președintele), care se vor alege de pe cele trei liste de candidați, la Congresul din 2 octombrie.

Pentru funcția de președinte și-au depus candidatura Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darău. Cei trei candidați vor susține și cele trei liste pentru Biroul Național.

În afară de cei trei, vrea să intre în competiție și Fănel Necula, membru USR Râmnicu Sărat. Acesta a candidat în iunie pentru șefia USR-PLUS Buzău și este un adevărat personaj în partid. Necula scrie pe pagina sa de Facebook poezii pentru Dan Barna, Florin Cîțu sau Clotilde Armand. Însă, până vineri seara Necula nu a transmis toate documentele, iar validarea candidaturii sale va fi discutată în Comitetul Politic, susțin surse din partid.

Lista USR vs. Lista PLUS. Ce e cu Grupul de la Brașov

Listele înscrise pentru Congres:

Dan Barna - „La Guvernare 2024”

Dacian Cioloș - „Uniţi, reuşim”

Irineu Ambrozie Darău - „Împreună USR-PLUS”

Lista lui Dan Barna este formată doar din membri USR și pe ea se regăsesc miniștri, primari, lideri ai unor filiale importante sau vectori de imagine. Lista are 31 de membri și a fost publicată de ministrul Cristian Ghinea, care candidează în echipa colegului său din guvern.

„Începem campania internă. Am început cu Dan Barna când eram un partid mic și ne-am făcut mari. Fac parte din echipa "USR PLUS la Guvernare 2024" pentru Biroul Național.”, a scris Ghinea.

De partea cealaltă, pe lista lui Dacian Cioloș candidează Anca Dragu, Vlad Voiculescu, europarlamentarii Dragoș Pîslaru și Alin Mituță sau miniștrii PLUS din Guvern, Ioana Mihăilă și Ciprian Teleman.

Marți, câțiva lideri ai USR PLUS au anunțat „a treia cale” în partid. Platforma „Împreună USR PLUS” are scopul să rupă voturi și să obțină o parte din locurile din Biroul Național, astfel încât echipa lui Barna să nu aibă o majoritate clară. Pe lista Grupului de la Brașov se regăsesc membrii și de la USR și de la PLUS, printre care Allen Coliban, primarul din Brașov, Cătălin Teniță, apropiat de Dacian Cioloș, europarlamentarul Nicu Ștefănuță sau deputatul Mihai Polițeanu. Cei din tabăra lui Dan Barna văd apariția acestei liste ca pe o încercare a lui Dacian Cioloș de a mai rupe voturi din USR.

Raportul guvernării. Reforme și ieșirea de la guvernare

Raportul privind stadiului angajamentelor USR PLUS din programul de guvernare va fi prezentat de Dan Barna și va fi o nouă ocazie ca taberele din partid să se atace.

Ieșirea de la guvernare este intens vehiculată de cei din PLUS, care se plâng de lipsa reformelor și care insistă că fără acestea partidul nu trebuie să mai rămână în Guvern. În ultimele ședințe ale Biroului Național, subiectul a fost adus de mai multe ori în discuție.

Cei din USR îi acuză că folosesc tema electoral, în campania pentru congresul din octombrie. „Cioloș cere ieșirea de la guvernare ca să puncteze în partid, dar când vine vorba să participe la ședințele coaliției ca să își exprime nemulțumirile, nu vine. A participat la o singură ședință de coaliție în ultimele șase luni”, au declarat surse din USR, pentru Digi24.ro.

De asemenea, subiectul ieșirii de la guvernare este alimentat și de noua tabără apărută în partid. „Am dat dovadă de lipsă de fermitate, ba uneori chiar de o relaţie de servitute în raport cu PNL şi UDMR. (...) 80% dintre membrii USR PLUS sunt de părere că participarea pe mai departe la guvernare trebuie condiţionată de reformele fundamentale propuse românilor”, declara deputatul Mihai Polițeanu, la lansarea Platformei „Împreună USR-PLUS”.

Comitetul Politic are loc la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar la eveniment participă doar persoanele vaccinate. Inclusiv acest subiect a fost unul de dispută în partid, atunci când Cioloș a contestat o decizie luată anterior, potrivit căreia la Congres pot participa doar cei care s-au vaccinat.

Copreședintele USR PLUS a susținut că sunt oameni care nu se pot vaccina împotriva COVID-19, cu condiții de sănătate preexistente care au contraindicație pentru vaccin, motiv pentru care trebuie schimbată această hotărâre. Propunerea sa, votată de colegii din PLUS, nu a întrunit suficiente voturi încât să fie adoptată, iar decizia finala a rămas ca la Congres să participe doar cei care fac dovada vaccinării.

