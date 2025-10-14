Live TV

Tăierea posturilor din primării și alegerile din București, dintr-o amânare în alta. Coaliția se reunește din nou de la ora 14:00

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în plenul reunit al Parlament din 1 septembrie pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. Inquam Photos / Octav Ganea
Liderii Coaliției revin la masa negocierilor, după ce nu au reușit să ia o decizie în privința tăierii posturilor din primării, deși reforma a fost promisă de aproape două luni. Este așteptată și data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, după ce unul dintre prim-vicepreședinții PNL a spus că PSD vine cu „amenințări” atunci când este vorba de alegerile din București.

Ședința liderilor PSD, PNL, USR, UDMR, alături de minorități începe la ora 14:00, la Palatul Victoria. Inițial programată pentru ziua de luni, ședința a fost amânată pentru ca social-democrații să își tranșeze problemele interne: stabilirea Congresului care va alege noul președinte și noua echipă de conducere a formațiunii. 

Congresul PSD a fost invocat de mai mulți lideri ai Coaliției în ultima vreme, fiind văzut factor-cheie pentru deblocarea unor decizii importante, cum ar fi tăierea posturilor din primării și din instituțiile centrale, care ar i-ar putea nemulțumi pe liderii social-democrați din teritoriu. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că funcționarea coaliției și a guvernării în general este afectată de interimatul conducerii PSD. „Sper să se încheie această situație cât mai curând, înțeleg că vor stabili data congresului, vor avea alegerile și lucrurile vor merge cursiv”, a declarat acesta. 

Dominic Fritz, președintele USR, a pus și el unele decizii și atacuri ale social-democraților la adresa guvernării pe seama Congresului. „Sper că, atunci când PSD va avea o conducere stabilă și definitivă, lucrurile vor putea funcționa mai hotărât”, a declarat acesta într-o intervenție la Digi24. 

Ce se întâmplă cu alegerile din București

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, dacă în această săptămână Coaliția nu ia o decizie, alegerile din Capitală nu mai pot fi organizate în acest an. 

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti”, a transmis șeful Executivului, pe 9 septembrie, la B1 TV.

De cealaltă parte, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, unul dintre liderii care participă la ședințele Coaliției, a scris recent pe Facebook că, cel mai probabil, „sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD”, alegerile din București vor fi amânate pentru primăvară.

Fără consens pe tăierea posturilor în primării

În timp ce Ilie Bolojan propune disponibilizarea a 13.000 de bugetari din administrația locală, prin stabilirea unui procent de 10% din posturile ocupate care să fie tăiat, social-democrații insistă că primarii trebuie să aibă de ales dintre reducerea posturilor sau tăierea cheltuielilor de la alte capitole. „Primăriile nu seamănă între ele”, a transmis Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, săptămâna trecută la finalul unei ședințe de partid. 

