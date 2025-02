Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat duminică seară, la Digi24, întrebat despre afirmațiile lui Călin Georgescu, potrivit cărora este informat „permanent din interior” de serviciile secrete ale României, că, în cazul în care acest lucru ar fi adevărat, fostul candidat la președinție „ar face pușcărie imediat”.

Întrebat despre reticența autorităților față de declarația lui Călin Georgescu, potrivit căreia primește informații de la serviciile secrete, Tanczos Barna a spus:

„Eu vă spun foarte sincer că câteodată nu-l cred pe domnul Georgescu. Pur și simplu nu-l cred, pentru că sunt foarte puțini oameni raționali care dacă primesc asemenea informații, după aceea ies în fața camerelor sau ies pe Tiktok și zic uite, domnule, am primit informații clasificate, deși n-aș fi avut voie să le primesc. Dacă există asemenea dovezi, cu siguranță domnul Georgescu și cei care i-au furnizat datele ar face pușcărie imediat”.

„Eu câteodată sunt foarte reticent și recunosc, mi-e greu să fac linia între adevăr și fals în tot ce spune domnul Georgescu, pentru că am această bănuială că multe dintre ele sunt doar chestiuni umflate, fără pic de adevăr, doar ca să sune bine. E puțin probabil ca cineva care a comis o ilegalitate, a făcut un act care se pedepsește prin închisoare, o infracțiune, a doua zi iese în fața camerelor și zice aici sunt eu, sunt infractorul, am primit aceste date clasificate, le am acasă pe birou, veniți, luați-le cu cătușe cu tot. Cred că sunt pur și simplu declarații politice pentru că sunt sună bine care arată o anumită importanță a domnului Georgescu în sistem, dar eu nu prea le cred”.

Ministrul Finanțelor spune despre Călin Georgescu este „periculos pentru România”.

„Din moment ce face declarații cu privire la acaparare unor teritorii noi, din moment ce face declarații împotriva NATO, din moment ce face declarații împotriva Uniunii Europene, da, este periculos pentru România. România are un singur parcurs rațional și o singură direcție în care se poate merge, în care poate merge în momentul de față această țară și în viitor și în istorie este direcția vest, către Uniunea Europeană, către statele civilizate democratice, către NATO. Nu există altă opțiune pentru această țară. Sunt ferm convins de acest lucru și oricine spune altceva reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale”, a mai spus Tanczos Barna.

Călin Georgescu declara în urmă cu câteva zile, în emisiunea Marius Tucă Show, că este informat „permanent, chiar din interior” de oameni din serviciile secrete ale României.

Întrebat dacă are „ecuriști în spate”, Georgescu a spus: „Ce pot să vă spun este că sunt oameni (…) de bună credință, care mă informează permanent, chiar din interior, văd și eu niște rapoarte pe care a diverse întâlniri din acestea”

El a mai spus că e vorba despre „profesioniști” din sistem. „Asta garantat, cunosc personal”, a adăugat el, precizând că „serviciile sunt imunitatea statului”.

Despre candidatura lui Georgescu la președinție

Tanczos Barna a fost întrebat dacă ar trebui să-i fie permisă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale şi a afirmat: „Va trebui să ajungem acolo şi să vedem că domnul Georgescu depune o candidatură. Va trebui să vină acea analiză, premergătoare, şi care este obligatorie şi, în condiţiile date, este chiar mai importantă decât acum cinci ani sau acum zece ani”.

Acesta afirmă că decizia va fi tot a Curţii Constituţionale, chiar dacă „avem decizii pro şi contra”.

„Chiar sunt curios cum se va desfăşura acest proces şi cum se va finaliza, este imposibil de spun dacă va fi cu da sau cu nu. Cel mai important este legalitatea şi constituţionalitatea. Dacă, legal, nu i se poate reproşa nimic domnului Georgescu, cu singuranţă va candida şi va fi admisă candidatura. Dacă a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lasă să candideze”, a mai declarat Tanczos Barna.

