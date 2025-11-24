Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că o lipsă de finanțare a proiectele din PNRR care revin autorităților locale poate duce la pierderi financiare, așa cum se întâmplă din cauza neîndeplinirii jalonului privind pensiile magistraților. Vicepremierul a spus, în acest context, că UDMR nu va fi de acord ca banii din impozitul pe venit colectat la nivel local să fie luați la bugetul central. El a explicat că dacă vor exista încasări suplimentare din impozitul pe mașini și pe clădiri, acești bani vor rămâne la nivel local pentru a finanța proiectele din PNRR.

Rugat să comenteze nemulțumirea primarilor care nu ar beneficia de majorările de impozite, vicepremierul Tanczso Barna a spus că „e o chestiune de abordare și de calcul”.

„Din punctul meu de vedere și al nostru, celor de la UDMR, noi n-o să fim de acord niciodată ca din impozitul pe venit să nu păstrăm toți banii la nivelul autoritățile lo autorităților locale. În momentul de față, impozitul pe venit rămâne la nivel local, municipal, județean. Este o formulă de calcul destul de complicată, dar rămân banii acolo. Cu excepția a patru tipuri de impozite, nu intru în detalii pe pensii și pe celelalte, nu știu, jocuri de noroc și altele, impozitul pe veniturile din capital, rămân la bugetul central. Practic, această schimbare a fost propusă acum doi ani de domnul Boloș, dar noi nu suntem de acord să reducem banii din IV, impozitul pe venit. La nivelul primăriilor, dacă o să aibă încasări suplimentare din impozit pe mașini și pe clădiri, să rămână pe plan local, pentru că tocmai ei au nevoie de cofinanțare a proiectelor din PNRR”, a explicat vicepremierul.

România va pierde cei 230 de milioane de euro din PNRR din cauza pensiilor magistraților

Tanczos Barna a explicat că este nevoie de un echilibru, astfel încât ce se câștigă pe de o parte să nu ducă la pierderi din cauza neîndeplinirii jaloanelor PNRR, așa cum se întâmplă cu pensiile din justiție.

„De exemplu, dacă ei (primarii, n.r.) nu pot finaliza proiectele din PNRR, vom pierde, la fel cum pierdem cele 230 de milioane de euro din cauza sistemelor de de pensii la magistrați. O să pierdem și la unitățile administrativ-teritoriale pentru că pierdem proiectele și nu le finalizăm, nu realizăm țintele, jaloanele pe care ni le-am propus. Deci trebuie în echilibru. Poate fi modificată formula, dar nu cred că ne ajută foarte mult dacă mai aducem 1.000.000.000 la buget și pierdem 10 pe partea cealaltă”, a spus Tanczos Barna.

