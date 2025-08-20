Live TV

Exclusiv Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul pensie-salariu la stat: „Nu avem prevăzute excepții”

SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul pregăteşte o ordonanță conform căreia angajații de la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Cei cu vârsta de pensionare pot continua să muncească, în firme sau unităţi de stat, până la vârsta de 70 de ani, dacă renunţă la plata pensiei. Măsura se va aplica și militarilor și foștilor polițiști, a spus la Digi24 vicepremierul Tanczos Barna, care a adăugat că nu sunt prevăzute excepții și că măsura va fi aplicată „imediat”.

Obiectivul nostru primordial este să reducem privilegiile, să construim o societate care se bazează pe muncă. Este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult. Și aceste cheltuieli înseamnă primul și în primul rând acele ajutoare sociale care se duc către persoane capabile de muncă și care ar putea să contribuie la dezvoltarea unei societăți sănătoase în România. Al doilea element, la fel de important, este că acele persoane care primesc bani de la statul român sub formă de salariu, sub formă de indemnizație, sub formă de pensie specială, să primească sume raportate proporțional la munca depusă sau la activitatea depusă”, a explicat vicepremierul.

„Aici, desigur, este nevoie de o delimitare foarte clară a muncii și a beneficiilor sub formă de pensii și de aceea propunem ca aceste sume să nu se cumuleze”, a adăugat el.

„La magistrați este foarte clar ce propunem, în loc de 25 de activitate în domeniul magistraturii, să fie minimul 35 de ani, adică nu după 25 de ani de activitate, ci după 35 de ani de activitate să poată să iasă anticipat la pensie, pensia să nu poate fi mai mare decât 70% din salariul net încasat în ultima lună. Toate aceste măsuri sunt aprobate și sunt implementate în timp, pentru că nu toți ies a doua zi la pensie. Și, cu siguranță, aceste efecte se văd în funcție de numărul de persoane care, în baza noii legi, ies în următorul an, în următorii ani la pensie, conform noilor condiții”, a explicat Tanczos Barna.

„Există o perioadă de tranziție pentru că acest lucru este o chestie de constituționalitate. Nu poți să ștergi cu buretele vechiul sistem, dar în comparație cu actuala lege care permite trecerea la noul sistem de pensionare în 30 de ani, acuma trecerea se face în 5 ani. Să vedem care o să fie varianta finală, pentru că în in inclusiv ieri au avut loc discuții între magistrați și domnul prim-ministru, inclusiv astăzi sunt discuții pe această temă. Vom colecta toate propunerile și vom veni din partea coaliției cu o variantă finală săptămâna viitoare, dar cu siguranță nu vom aștepta zeci de ani ca să trecem doi la actualul sistem de pensionare la un nou sistem, mult mai echitabil”, a continuat vicepremierul.

El a adăugat că în acest proiect nu sunt vizate pensiile polițiștilor sau militarilor.

„Dar avem această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, de exemplu, care se va referi și la militari și la foști polițiști. Este un lucru absolut normal. Dacă ai ieșit la pensie la 50 de ani și te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanțială care se va aplica imediat. Va trebui să opteze”, a spus Tanczos Barna.

„În momentul de față nu avem prevăzute excepții. Să vedem până săptămâna viitoare ce propuneri mai vin și vor fi discutate în coaliție, dar lucrul cel mai important este ca acele persoane care ar putea să se retragă din activitate, pe un loc de muncă care ar putea fi ocupat de un tânăr care este la șomaj, de exemplu, trebuie să aleagă această variantă și trebuie, pe parcurs, încet-încet să elibereze locurile de muncă pentru noile generații. Nu e normal ca tinerii să primească indemnizație de șomaj, în timp ce alte persoane cumulează salariu și pensie, ocupând acel loc de muncă care ar fi disponibil, teoretic pentru un tânăr care își începe cariera în administrația de stat, de exemplu”, a explicat el.

Vicepremierul nu exclude ca proiectul să sufere modificări.

„Nu vorbesc în numele coaliției înainte de varianta finală. Suntem în consultări publice. Tocmai de aceea sunt consultările publice, ca să ascultăm toate părțile implicate, să ascultăm toate părerile, că altfel astăzi am fi vorbit de o variantă finală și o decizie clară. Nu. Suntem în continuare într-o perioadă de consultări și teoretic e posibil să vină propuneri care vor fi acceptate”, a explicat Tanczos Barna.

