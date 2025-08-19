Live TV

Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează transferurile și cumulul pensie-salariu

Data actualizării: Data publicării:
guvernul bolojan
Foto: gov.ro
Din articol
Înghețarea transferurilor și detașărilor Cumulul pensie-salariu, eliminat

Guvernul pregăteşte blocarea transferurilor şi detaşărilor între instituţiile statului, dar şi blocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor, cu câteva excepţii, acolo unde personalul este absolut necesar. Măsurile ar urma să fie valabile până la finalul anului viitor. De asemenea, pensionarii pot continua să muncească, în firme sau unităţi de stat, până la vârsta de 70 de ani, dacă renunţă la plata pensiei şi dacă ordonatorii de credite sunt de acord.

Ministerul Muncii a supus, marţi, dezbaterii publice Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi unele măsuri aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice.

Înghețarea transferurilor și detașărilor

Așadar, în contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la:

  • Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
  • Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată;
  • Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în Nota de fundamentare a OUG.

Oprirea transferurilor ar urma să fie în vigoare până la finalul anului 2026.

Potrivit documentului citat, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în care se află detaşat personal contractual, au obligaţia de a decide dacă salariaţii în cauză îşi pot continua activitatea în autoritatea sau instituţia publică respectivă şi dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe posturile vacante pe care au fost detaşaţi anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Documentul prevede că procedurile de transfer aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a ordonanţe de urgenţă se finalizează în condiţiile reglementate de prevederile legale în vigoare la data publicării anunţului privind organizarea transferului.

Cumulul pensie-salariu, eliminat

Documentul are prevederi şi cu privire la cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat.

Astfel, personalul plătit din fonduri publice (...)  căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (...) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arară în Nota de fundamentare.

Potrivit Profit.ro, care citează cele mai recente date, în administraţia centrală sunt 836.400 de angajaţi, din totalul de circa 1,3 milioane. Cei mai mulţi angajaţi - doar din administraţia centrală - se află în Ministerul Educaţiei (308.529), în unităţi învăţământ superior de stat (71.130) și în Ministerul Sănătăţii (18.356).

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
3
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski impreuna cu lideri europeni
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington...
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
donald trump viktor orban
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
Ultimele știri
Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea: există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Lăsatul mașinii la spălătorie este riscant. Momentul în care un autoturism e furat, după ce i-au fost schimbate numerele
Primarul Capitalei anunță „un amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord”. Cum ar putea arăta acesta
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marius bodea
Un senator USR reacţionează după ce PSD Iaşi a acuzat Guvernul că pune A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: „Definiţia neobrăzării”
Victoria Stoiciu
Victoria Stoiciu (PSD): Pilonul II de pensii n-a fost despre oameni. Schimbările protejează interesul financiar al administratorilor
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează dreptul pensionarilor de a-și retrage banii
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Ce viitor mai are programul Anghel Saligny? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
cati-magistrati-au-plecat-din-sistem-pentru-a-si-salva-pensiile-speciale-2
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Guvernul Bolojan reforma pensiilor speciale ale magistraților?
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
Adevărul
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR Dan Tanasă: „Incitare la violenţă, ură sau...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Traian Băsescu a solicitat un apartament într-un bloc în locul vilei de protocol. Hotărârea ar urma să fie...
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...