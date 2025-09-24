Live TV

Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion și al AUR. Sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare"

Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna a afirmat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că, dacă extremiștii „ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câștigat și ar fi dus România într-o direcție total diferită”. În plus, Tanczos a mai declarat că „locul de naștere” al lui George Simion și al partidului AUR este în Valea Uzului, cu ocazia incidentelor care au avut loc în urmă cu câțiva ani. „Acolo este locul de naștere al lui Simion, al AUR”, a spus acesta, subliniind faptul că încă de atunci George Simion este susținut de Moscova. „Aceste evenimente sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”, a afirmat Tanczos Barna.

„Ne-am angajat că în anul 2025 facem reforme, vom reduce cheltuieli. Eu am spus atunci că fac tot posibilul, ca ministru al Finanțelor la acea vreme, să nu ajungem la o majorare de TVA. Alegerile au pus un impact și o presiune și mai mare pe România. Practic, primele cinci luni, măsurile au fost foarte soft. Foarte puține ministere, foarte puține autorități locale, foarte puține instituții au implementat măsuri de reducere a cheltuielilor, motiv pentru care presiunea a venit pe a doua parte a anului”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

„A fost într-o campanie electorală, poate cea mai importantă, nu vreau să exagerez, dar poate cea mai importantă din ultimii 30 de ani, pentru că extremiștii, dacă ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câștigat și ar fi dus România într-o direcție total diferită. Și vedem zilele acestea”, a continuat acesta.

„Am văzut ieri, alaltăieri din datele oferite de domnul procuror general, ce instrumente au avut la dispoziție, ce au construit ani de zile și noi am văzut acum cinci ani sau chiar șase ani, dacă nu mă înșel, în Valea Uzului, acolo unde s-a născut AUR, că acolo este locul de naștere al lui Simion, al AUR. Au avut de atunci susținere și eu sunt convins de acest lucru, chiar dacă n-am avut atunci dovezi clare și n-a căutat nimeni atunci dovezile clare că au fost susținuți de atunci de Rusia”, a afirmat vicepremierul.

„Tot ce a însemnat atunci, toată acea creștere explozivă, toate instrumentele seamănă foarte mult cu instrumentele pe care le-au implementat. A fost totul organizat, și cu siguranță aceste provocări, aceste evenimente organizate și împinse sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”, a precizat Tanczos Barna.

„Nu este o coincidență că la câțiva în distanță cei doi (George Simion și Călin Georgescu - n.r.) se înțeleg foarte bine, merg împreună, practic în alegeri parlamentare, în alegeri prezidențiale, se susțin, și după aceea încearcă să pună mâna pe putere”, a subliniat vicepremierul.

