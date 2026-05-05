Tanczos Barna: Vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară şi a desemna un premier

Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul demis Tanczos Barna afirmă că, după demiterea Guvernului, România se confruntă cu o nouă criză politică, „deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor”. „Cu toate acestea, în condiţiile unui cadru politic stabil, România are toate şansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflaţiei, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii”, adaugă el, potrivit News.ro.

„Din nou a căzut un guvern, iar România se confruntă cu o nouă criză politică, deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor. Din nou nu s-a reuşit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul fără să se ştie ce urmează, iar între partide domneşte o stare de incertitudine generalizată. Din nou, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară şi a desemna un prim-ministru. Un nou guvern, noi planuri (!?), noi angajamente, din nou – pentru a nu ştiu câta oară – o criză politică Dâmboviţeană. Este greu de vorbit despre acest subiect, pentru că de fiecare dată se pune, pe bună dreptate, întrebarea: cum am ajuns noi, reprezentanţii comunităţii maghiare, să fim din nou implicaţi în această situaţie?”, a arătat Tanczos Barna, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a amintit că, în ultimul an şi jumătate, UDMR a făcut parte din ultimele două coaliţii guvernamentale.

„Atunci când, în decembrie 2024, am decis să ne asumăm guvernarea, am fost conştienţi de cât de critică era situaţia. Ne-am dorit un guvern stabil şi predictibil, de aceea am acceptat responsabilitatea guvernării. Cinci luni mai târziu, demisia prim-ministrului a aruncat din nou ţara într-o criză politică. Deşi ştiam că va fi dificil să continuăm, am considerat că din interiorul coaliţiei putem orienta deciziile în direcţia bună şi le putem corecta pe cele greşite. Aşa am crezut. Am sperat că fiecare politician responsabil, atunci când constată că sunt probleme, se va implica activ şi va încerca să contribuie, prin soluţii concrete, la depăşirea crizei”, a adăugat el.

Tanczos a subliniat că este greu de spus ce ar putea face UDMR în această conjunctură politică.

„Privind retrospectiv după un an şi jumătate şi înţelegând nemulţumirea tot mai multor oameni, devine din ce în ce mai legitimă întrebarea: ce putem face noi într-o conjunctură politică în care partidele politice din România nu reuşesc de zeci de ani, să ofere stabilitate şi predictibilitate. Astăzi, sincer, şi mie îmi este dificil să ofer un răspuns clar. Cu toate acestea, în condiţiile unui cadru politic stabil, România are toate şansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflaţiei, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflaţia şi prin menţinerea investiţiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică. Indiferent dacă UDMR va fi sau nu la guvernare, aceasta este o perspectivă realistă, acesta trebuie să fie obiectivul”, a arătat el.

Editor : Liviu Cojan

