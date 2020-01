Tăriceanu: Dacă se desființează Secția Specială, ALDE ar putea iniția o moțiune de cenzură

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că, în cazul în care Guvernul va desfiinţa Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, partidul pe care îl conduce ar putea să inițieze o moţiune de cenzură. „În această privinţă văd că PSD vorbeşte foarte puţin”, a declarat Tăriceanu, citat de Agerpres.



Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă ALDE va susţine o moţiune de cenzură iniţiată de PSD în cazul în care Guvernul desfiinţează SIIJ, Tăriceanu a răspuns că partidul pe care îl conduce a fost mai vocal pe acest subiect decât social-democraţii.



„Nu ştiu de ce trebuie să susţinem o moţiune a PSD, că în această privinţă văd că PSD vorbeşte foarte puţin, mai vocali am fost noi, deci aş putea să spun că noi am putea să dăm tonul în această chestiune, dar vă reamintesc că acordul pe care l-am semnat cu domnul prim-ministru prevedea în mod explicit situaţia secţiei şi am spus următorul lucru atunci - da, suntem de acord ca în Parlament să existe o dezbatere legată de toată legislaţia referitoare la organizarea şi funcţionarea secţiei, dacă sunt anumite lucruri care trebuie corectate, trebuie să discutăm cu asociaţiile profesionale şi să vedem care sunt lucrurile care trebuie corectate”, a afirmat liderul ALDE.

Tăriceanu nu susține declanșarea anticipatelor

Liderul ALDE i-a solicitat premierului Ludovic Orban să nu declanșeze organizarea alegerilor parlamentare anticipate, având în vedere faptul că nu există „un motiv solid”, care ar duce, în cele din urmă, la o criză de 120 de zile pe scena politică internă.

„Îi cer lui Orban si PNL sa analizeze aceasta solutie a alegerilor anticipate avand in vedere ca nu exista un motiv solid care sa justifice acesta procedura, bineinteles, dincolo de planurile electorale”, a declarat Tăriceanu.

