Tăriceanu: Dăncilă nu a făcut reduceri de personal ca să nu supere rude

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre momentul în care ALDE a ieșit de la guvernare, spunând că i-a cerut Vioricăi Dăncilă mai multe reduceri pe personal: „Mi-a spus că nu poate să reducă numărul de consilieri de la cabinetele parlamentarilor pentru că se supără rudele lor”.

Tăriceanu a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la Sibiu, că înaintea ieșirii ALDE de la guvernare, i-a explicat Vioricăi Dăncilă că Guvernul pe care îl conducea trebuie să adopte un set de măsuri serioase, de anvergură.

„I-am cerut atunci să facă o restructurare a Guvernului în sensul diminuării de portofolii ministeriale, i-am cerut să diminueze la jumătate numărul de secretari de stat, pentru că actualul Guvern are cel mai mare număr de secretari de stat din istoria post-decembristă, i-am cerut să reducă la jumătate posturile de consilieri la cabinete, să vină cu un nou program de guvernare care să se bazeze pe lucrurile care mai pot fi realizate în perspectiva alegerilor din 2020. I-am cerut să vină cu o reglementare privind statutul funcționarului public pentru că este o percepție larg răspândită privind incompetența care caracterizează acest Guvern și administrația. (...) Mi-a spus că nu poate să facă nimic: nu poate să facă restructurarea pentru că trebuie să vină în Parlament să ceară votul de încredere și nu are majoritatea suficientă (...), că nu poate să reducă numărul de secretari de stat pentru că ostilizează organizațiile locale, nu poate să reducă numărul de consilieri de la cabinetele parlamentarilor pentru că se supără rudele lor, nu poate să vină cu un nou program de guvernare pentru că nu are majoritate. Nu poate să facă nimic”, a afirmat Tăriceanu, potrivit Mediafax.

Liderul ALDE susține că i-a răspuns Vioricăi Dăncilă spunând că strategia pe care o adoptă este „de a se agăța de funcții, de a supraviețui”, iar acest lucru pentru ALDE nu poate să fie o formulă acceptabilă.

„Am ieșit de la guvernare, iar ceea ce a urmat știți: o încercare disperată a doamnei Dăncilă de a păcăli Constituția și electoratul prin mituirea unori membri ALDE și numirea lor pe funcțiile guvernamentale rămase vacante, în așa fel încât să dea impresia că se menține compoziția politică neschimbată. Lucru care nu a păcălit pe nimeni, nici Curtea Constituțională, nici președintele. Nu a mai apucat să ceară votul de încredere pentru că a venit moțiunea care a adus la răsturnarea Guvernului”, a adăugat Tăriceanu.