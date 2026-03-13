Salariul minim va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie. Care este impactul în economie și cine sunt principalii beneficiari ai măsurii

Guvernul a adoptat joi hotărârea prin care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, o majorare de 6,8%, respectiv 275 de lei brut. Economistul Adrian Negrescu spune însă că impactul real pentru angajați va fi mult mai mic decât pare la prima vedere: salariul net al celor plătiți cu minimul pe economie va crește cu doar aproximativ 125 de lei, în timp ce statul va fi principalul beneficiar al măsurii, deoarece va încasa mai mulți bani din taxe și contribuții.

„Creșterea salariului minim e o măsură cu iz politic, un fel de exercițiu de scamatorie financiară care pare că oferă angajaților un beneficiu important, dar în realitate îi lasă cu o creștere de numai 125 de lei a salariului minim”, a declarat acesta pentru redacția Digi24.ro.

Cum se schimbă salariul minim de la 1 iulie

Economistul Adrian Negrescu a explicat cum se va reflecta concret majorarea salariului minim în veniturile angajaților.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei. Din această sumă, 300 de lei sunt neimpozabili, o facilitate fiscală introdusă de stat. În aceste condiții, salariul net ajunge la aproximativ 2.574 de lei.

De la 1 iulie, salariul brut va crește la 4.325 de lei, însă suma neimpozabilă va scădea de la 300 la 200 de lei. După aplicarea contribuțiilor pentru pensie și sănătate, precum și a impozitului pe venit, salariul net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei.

Astfel, un angajat plătit cu salariul minim pe economie va încasa cu aproximativ 125 de lei mai mult pe lună.

Negrescu spune că principalii beneficiari ai majorării nu sunt angajații plătiți cu salariul minim, ci statul și bugetarii plătiți raportat la acest indicator.

„Cei mai câștigați din toată această decizie sunt bugetul de stat, care încasează mai mulți bani, și angajații statului care sunt plătiți cu multiplu de salariu minim pe economie. Pentru ei, veniturile acestea generează o creștere reală a salariilor mult mai mare decât în cazul celor plătiți cu salariul minim”, a explicat acesta.

Presiune mai mare pe companii

În același timp, economistul avertizează că majorarea salariului minim ar putea pune presiune pe mediul privat, în special pe firmele mici: „Firmele vor fi nevoite să dea până la 400 de lei în plus la bugetul de stat pentru a-și menține angajații. Mă aștept ca, din păcate, multe dintre micile companii să renunțe la o parte dintre angajați ca urmare a creșterii costurilor cu salariul minim pe economie”.

Negrescu susține că problema principală rămâne nivelul ridicat al taxelor pe muncă din România.

„Avem cele mai mari taxe pe salariul minim din Uniunea Europeană, raportate la venit. Este nevoie nu de creșterea salariului minim din pix, ci de măsuri menite să reducă taxele pe muncă și să creeze companiilor posibilitatea de a lăsa mai mulți bani în buzunarele oamenilor”, a adăugat economistul, care a dat și exemplul costului total al unui salariu pentru angajatori: „La un salariu de 5.000 de lei net, o firmă trebuie să dea statului aproximativ 4.300 de lei taxe și impozite. Este un efort extrem de mare pe care, din păcate, din ce în ce mai puține companii și-l permit”.

Peste 1,7 milioane de salariați vizați

Potrivit Ministerului Muncii, în prezent aproximativ 831.382 de salariați sunt plătiți cu salariul minim brut garantat în plată. După majorare, numărul total al angajaților care vor beneficia de creșterea salariului minim ar putea ajunge la 1.759.027.

Din iulie 2026, tariful orar corespunzător salariului minim va fi de 25,949 lei pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a transmis că măsura este menită să îmbunătățească nivelul de trai al angajaților.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru”, a declarat ministrul într-un comunicat.