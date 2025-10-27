Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor. Sorin Grindeanu: „Dacă vine al doilea eşec, discutăm altfel”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că, dacă propunerile partidului privind pensiile magistraţilor vor fi din nou respinse, discuţiile din coaliţia de guvernare vor trebui abordate diferit. El a criticat măsurile considerate exagerate din pachetul fiscal, precum aplicarea CASS pentru veteranii de război, călugări sau mame, potrivit News.ro.

„Politicile şi lucrurile pe care le-am propus noi ca partid n-au ţinut de Congresul PSD. Faptul că este o exagerare să pui CASS la deţinuţii politici, e o exagerare, la veteranii de război, e o exagerare, e o exagerare şi la mame să faci acest lucru. E o exagerare să pui la călugări. Astea sunt lucruri pe care le-am spus până acum, nu Congresul PSD schimbă aceste lucruri”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 1.

„În coaliţie lucrurile se iau, în general, în consens. Să spunem că nu este acceptată propunerea noastră de a debloca lucrurile pentru pensiile magistraţilor, de a încerca să nu stăm degeaba în aceste zile, până când se motivează decizia CCR şi să venim cu o propunere. Dacă nu se acceptă şi se merge înainte şi vine al doilea eşec, eu cred că trebuie să discutăm altcumva în interiorul coaliţiei”, a arătat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD s-a declarat optimist în privinţa discuţiilor de marţi din coaliţie.

„Eu cred că mâine argumentele noastre sunt mai puternice şi va fi acceptată”, a adăugat el.

