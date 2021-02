Toți participanții la dezbaterile din comisia de buget vor fi testați pentru COVID. Orban: Testele vor fi plătite de Camera Deputaților

Toți parlamentarii, miniștrii, presa și funcționarii care vor intra în comisia de buget finanțe din Parlament unde va fi dezbătut bugetul pentru anul 2021 vor fi testați pentru coronavirus, a anunțat miercuri președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

„Ca o măsură de precauție suplimentară, din cauză că spre deosebire de celelalte comisii permanente unde am permis un sistem mixt și cu prezență fizică și online, la comisiile reunite de buget finanțe am stabilit că este necesară prezența fizică, am dat posibilitatea testării prin test rapid a tuturor participanților la dezbateri”, a declarat Orban.

Președintele Camerei Deputaților susține că testele vor fi plătite din bugetul instituției, iar în cazul în care o persoană va fi depistată pozitiv, va fi înlocuită.

„Testele vor fi plătite din bugetul Camerei Deputaților. Dacă o persoană va fi depistată pozitiv va trebui înlocuită”, susține Ludovic Orban.

Dezbaterile pe legea bugetului vor începe joi și țin până sâmbătă la prânz. Săptămâna viitoare bugetul va fi dezbătut în plenul reunit. Votul este programat marți.

