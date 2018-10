Traian Băsescu intervine în scandalul privind revocarea lui Augustin Lazăr. Mesaj pentru Klaus Iohannis

Senatorul PMP Traian Băsescu susţine că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să precizeze public dacă dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr pentru şefia Parchetului General a cuprins o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale pe numele său.

Traian Băsescu spune că „preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere” / FOTO: presidency.ro

„Preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere! Tudorel Toader afirmă că în dosarul înaintat de Ministerul Justiţiei către CSM şi către Iohannis în procesul de numire în funcţia de procuror general s-ar fi aflat şi o ordonanţă prin care Augustin Lazăr ar fi aprobat un NUP în favoarea preşedintelui. Dacă a fost aşa, ar semăna a şantaj la preşedintele României. Augustin Lazăr afirmă că nu a existat un asemenea document în dosarul său. Este clar că unul din doi, ori Toader ori Lazăr, minte fără ruşine, unul pentru a-l demite pe celălalt iar celălalt pentru a se menţine pe funcţie. Preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere pentru că este singurul care poate 'desemna' mincinosul, spunând public dacă a avut în dosarul lui Augustin Lazăr o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale (NUP) pe numele sau, ordonanţă aprobată de Augustin Lazăr”, a scris luni Traian Băsescu, pe Facebook.



În opinia fostului şef al statului, „în minutul următor declaraţiei preşedintelui, mincinosul trebuie să demisioneze”. „Dacă documentul s-a aflat în dosar, şi domnul Iohannis are o mare problemă”, a adăugat Băsescu.

