Tudose, după plecarea din Pro România: Eu unul l-aş dori pe Ciolacu preşedinte PSD

Europarlamentarul Mihai Tudose, demisionar din Pro România, a declarat luni, în cadrul unui interviu pentru DCNews, că şi-ar dori ca Marcel Ciolacu să devină preşedintele PSD la congresul partidului din februarie. Fostul prim-ministru nu a spus dacă se va întoarce în PSD, precizând că este „în carantină”.

Întrebat dacă plănuieşte să revină în PSD după demisia din Pro România, Tudose spune că este „într-o perioadă de carantină”, dar că are încredere în Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD şi fost viceprim-ministru în guvernul pe care l-a condus:

„Deocamdată am postat atât. Sunt într-o perioadă de carantină, să văd. Eu am mare încredere în Marcel Ciolacu. Suntem prieteni foarte buni de 20 de ani, nu ştiu dacă au trecut în ultimii 20 de ani trei zile în care să nu vorbim. Am încredere că vor profita de ultima şansă pe care o are, practic PSD-ul, de a rezista, de a fi viu.”

Tudose spune şi că şi-ar dori ca Ciolacu să devină preşedinte al PSD la congresul din februarie:

„Eu unul l-aş dori. Pentru PSD şi pentru România, da. Cunoscându-l, aş zice că e o soluţie bună.”

Despre şansele PSD de a reveni, fostul prim-ministru spune:

„Eu recunosc că le-am sugerat unora din PSD să termine cu chestia asta, cu «noi vom face». Că nu zice nimeni că nu va face. Tocmai de-asta, aş face un decalog cu chestii pe care le fac şi chestii pe care nu le mai fac. Dom’le, nu mai intru în Justiţie cu bocancii, nu mai vorbesc urât de diasporă, nu mai pun guma de mestecat sub scaun. Ar fi o altă abordare, pentru că PSD are un fond foarte bun, are oameni extraordinari şi la nivel judeţean şi la nivel local, care câteodată au fost astupaţi de o avalanşă de mesaje negative de la Bucureşti. Şi la Bucureşti, dintre lideri sunt oameni aşezaţi la minte, oameni care pot să iasă pe stradă şi să nu le fie frică că iau bătaie, cu ghilimele sau nu, dar care ar trebui să înceapă să se impună.

Dacă PSD nu va mai fi ceea ce a fost când a trebuit să plec, vom avea o discuţie, deocamdată sunt în carantină.”

Despre plecarea din Pro România, Tudose spune că au fost mai multe lucruri care l-au deranjat la stilul de conducere al lui Victor Ponta, inclusiv faptul că liderul Pro România ar fi negociat cu Viorica Dăncilă intrarea cu partidului la guvernare cu miniştri:

„Da, a început o poveste frumoasă, cu succese de etapă şi lucrurile au luat-o un pic razna din luna iulie, când atât domnul Câmpeanu, domnul Daniel Constantin, fondatorii partidului, eu şi alţii, am considerat că unele decizii nu sunt bune. Vă aduc aminte de prima decizie, când ne-am trezit tot aşa pe net: «dom’le noi am luat decizia...», noi… de fapt el, Victor Ponta, «am luat decizia să cuibărim cu ALDE». Se vedeau că sunt aşa, un cuib, el cu Tăriceanu. I-am zis: «Nu poţi să ne faci asta pe net...». Explicaţiile fiind după aia, că o să colaborăm. Lucrurile ştiţi cum au evoluat, s-au mai stins, după care pe vară am aflat că tot aşa au fost nişte negocieri pe persoana fizică pe la Neptun cu doamna Dăncilă în care se solicitau locuri în Guvern, între domnul Ponta şi doamna Dăncilă.

Evident că negocierile au sfârşit lamentabil, doamna Dăncilă refuzându-l pe Ponta”.