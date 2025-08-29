Tudose propune salarii mai mari la stat: „Fă-le 2 milioane € ca să iei impozit”/ Grindeanu condiționa Coaliția de tăierea privilegiilor

Mihai Tudose, fost premier și actual președinte al Consiliului Național al PSD, susține că tăierea salariilor șefilor ASF, ANCOM și ANRE, așa cum propune Guvernul, nu va aduce de fapt bani la buget. În schimb, Executivul ar putea crește lefurile, pentru a colecta impozite mai mari, susține acesta. Declarația vine în contextul în care Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, spunea că partidul său vrea „tăierea privilegiilor” și chiar condiționa participarea formațiunii la ședințele Coaliției de reforma statului.

„Mai în glumă, mai în serios, dacă vrei bani la buget, atunci nu-i tăia leafa ăluia, că ăla dacă are 100.000 de euro pe lună brutul, statul îi ia 50.000 de euro impozit. Atunci dublează-i leafa ca să poți să iei mai mult. Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit, nu le faci 5 lei ca să mai iei doar 2,5 lei”, a declarat Mihai Tudose la România TV.

Liderul social-democrat susține că tăierea lefurilor nu va aduce bani în plus la bugetul de stat.

„O chestie morală, legată de expunerea de motive la tăiat lefurile la acele agenții, că e ANCOM, că e ASF, că e ANRE. Expunerea de motive, conform legii, are niște rubrici care trebuie completate: impact bugetar, impact de mediu etc. La toate scrie ‘Nu e cazul’, pentru că aia este o instituție autofinanțată, conform legilor și convențiilor internaționale.

Și eu amușinam la banii lor când eram prim-ministru, că toți au conturile doldora, din cotizațiile și ce mai au ei taxe. Nu poți să iei un leu de acolo, tu stat nu te poți atinge de banii ălora!”, a mai declarat acesta.

PSD punea condiții Coaliției: eliminarea privilegiilor, reducerea indemnizațiilor

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spunea că una dintre condițiile pe care le pune pentru a reveni la masa discuțiilor în Coaliție este tocmai eliminarea privilegiilor la stat.

„PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de următoarele lucruri: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor. Asta include - pensii speciale, reducerea numărului de agenții, reducerea numărului de membri în Consiliile de Administrație, reducerea indemnizațiilor”, a declarat liderul PSD la finalul unei ședințe de partid, pe 11 august, după ce formațiunea a decis să nu mai participe la ședințele Coaliției de guvernare.

De altfel, tema eliminării privilegiilor a fost folosită constant în discursurile publice ale liderului PSD din ultima vreme.

Citește și: VIDEO Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea privilegiilor și continuarea investițiilor

Editor : A.G.