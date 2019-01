Ţuţuianu: Faptul că Olguţa Vasilescu nu a fost numită ministrul Transporturilor îi convine lui Dragnea

Senatorul Adrian Ţuţuianu spune că președintelui PSD Liviu Dragnea îi convine faptul că Olguţa Vasilescu nu a fost numită ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres.

„Olguţa Vasilescu, dincolo de simpatiile şi antipatiile dintre mine şi ea, face parte din categoria liderilor PSD cu o imagine bună. Liviu Dragnea nu suportă liderii care au o imagine bună. Şi, atunci, cred că a stimulat-o în direcţia plecării de la Ministerul Muncii la Ministerul Transporturilor, luând în calcul faptul că nu va fi validată această propunere de preşedintele Iohannis”, a spus Ţuţuianu într-o conferință de presă.

Acesta a mai afirmat că preşedintele Klaus Iohannis se comportă ca un candidat.

„Suntem în situaţia în care preşedintele Iohannis se comportă ca un candidat (...). Era evident că preşedintele nu poate să nu ia act de revocarea din funcţie a doi miniştri. Era atât de limpede încât nu a fost decât un act de război politic şi nu o chestiune fundamentată constituţional. Faptul că nu a numit propunerile făcute de prim-ministru, aici suntem în zona în care preşedintele se poate pronunţa. Curtea Constituţională, prin mai multe decizii, a statuat dreptul preşedintelui de a refuza anumite propuneri. Vom vedea care sunt argumentele”, a mai spus Adrian Ţuţuianu.

Exclus la sfârşitul anului trecut din PSD, Ţuţuianu a explicat şi de ce Olguţa Vasilescu poate fi marginalizată în partid.

„Olguţa Vasilescu nu mai este în guvern, ceea ce îi convine lui Liviu Dragnea, nu mai este o persoană care are tribună. Totdeauna, dacă ai tribună, poţi să te exprimi mai mult. Nu are nici ministerul, nu are nici vreo funcţie în Parlamentul României, în felul acesta, Liviu Dragnea a înlăturat un posibil contestatar sau un posibil candidat la preşedinţia României, aţi văzut că unii deja au comentat pe chestiunea asta. Cu cât vor comenta mai mult, cu atât Olguţa Vasilescu va fi mai marginalizată în partid”, a spus Adrian Ţuţuianu.

Întrebat de jurnalişti dacă Olguţa Vasilescu a participat la întâlnirile contestatarilor lui Liviu Dragnea, Ţuţuianu a spus că el nu a avut discuţii cu Olguţa Vasilescu niciodată pe subiectul acesta.

„Manda a participat”, a mai precizat Ţuţuianu.

