UDMR votează Guvernul

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, luni, că parlamentarii acestui partid vor vota noul guvern PSD-ALDE, chiar dacă au unele nemulțumiri și au formulat unele critici.

El a argumentat că nu s-a conturat o altă majoritate în Parlament, o alternativă, iar UDMR a votat deja de două ori același program de guvernare, astfel că i-ar fi greu să spună de ce nu ar face-o și a treia oară.

„Vom da şi noi o şansă astăzi PSD-ALDE la votul din plen”, anunțat Kelemen Hunor, reluând sintagma folosită și de președintele Klaus Iohnnis, atunci când a anunțat că acceptă nominalizarea Vioricăi Dăncilă ca premier.

Toți miniștrii noului cabinet au fost audiați în comisiile parlamentare de specialitate și au primit rapid aviz favorabil. Se așteaptă ședința în plen.

În condițiile anunțului făcut de UDMR, învestirea celui de-al treilea guvern din ultimele 13 luni nu va stârni niciun fel de emoție. Are votul asigurat.

„Am avut o discuţie în grupurile reunite, am analizat, pe de o parte, programul de guvernare, pe de alta, situaţia politică şi alternativele la PSD-ALDE. Cine ar guverna dacă nu ei? Are cineva o propunere din partea opoziţiei care poate fi luată în serios? Şi concluzia a fost că nu există o astfel de propunere. Aritmetic, coaliţia PSD-ALDE are majoritatea. Au zece voturi peste necesarul de a învesti guvernul”, a spus Kelemen Hunor.

Pentru învestirea Guvernului este nevoie de cel puțun 233 de voturi, or coaliția PSD-ALDE are 243 de parlamentari. Lor li se vor adăuga parlamentarii maghiari. În plus, alte voturi ar putea proveni de la celelalte minorități. Liderul acestui grup, Varujan Pambuccian, a anunțat că minoritățile nu au consemn de vot, ci votează după cum le spune conștiința.

Cu toate acestea, înaintea acestui anunț al președintelui UDMR, au fost formulate în spațiul public mai multe critici dinspre politicienii maghiari în legătură cu programul de guvernare al PSD.

UDMR nu este o anexă a coaliţiei PSD-ALDE, a declarat luni dimineața la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El a spus că observă că în programul de guvernare e „o jumătate de propoziţie” despre descentralizare.

Sâmbătă seara, la Târgu Mureş, la Conferinţa Tineretului Maghiar (MIERT), Kelemen Hunor afirmat că programul de guvernare pare a fi scris „la Ministerul Agriculturii, între două beri”.

În replică, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că speră ca UDMR să susţină învestirea Guvernului şi că programul de guvernare este, în linii mari, acelaşi cu cel votat anterior.

Şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a replicat lui Kelemen Hunor: „Acolo (la Ministerul Agriculturii - n.r.) e sediul materiei. Acolo e orzoaica pentru bere, acolo este industria alimentară. (...) În 1968 m-am îmbătat şi, dacă mă gândesc, şi acum mi-e rău”, a mai spus el întrebat dacă „se bea la Ministerul Agriculturii”.

Preşedintele UDMR a spus că, în urma analizei programului de guvernare, există lucruri care au fost votate de două ori de formaţiunea sa parlamentară „şi nu s-a schimbat nimic”.

„Ar fi greu de argumentat de ce nu am votat şi a treia oară, deşi nu e un fapt obişnuit să schimbi guvernul din şase în şase luni. Sunt şi lucruri care trebuie şi vor fi criticate. Vom da o şansă astăzi coaliţiei PSD-ALDE la investirea guvernului”, a declarat Kelemen Hunor.

Descentralizarea rămâne un deziderat al UDMR. Președintele formațiunii a precizat că a discutat cu Viorica Dăncilă, săptămâna trecută, despre aceasta. „Am discutat despre acest proiect important care, în 2013, a fost într-un pachet mare adoptat, dar nu a trecut proba constituţionalităţii, dar nu pentru că ar fi o problemă cu descentralizarea, ci nu au fost hotărârile consiliilor locale şi judeţene luate pentru a primi patrimoniu şi atribuţii. Am înţeles că şi pentru guvern rămâne un deziderat - asta a fost afirmaţia colegilor, săptămâna trecută, când au venit la noi”.

Despre miniştrii propuşi în guvernul Dăncilă, Kelemen Hunor a spus că unii au convins. „Unii au convins, alţii mai puţin, dar aşa a fost întotdeauna. Nu este nimic nou sub soare. Sunt câţiva miniştri desemnţi care poate vor dovedi că sunt administratori buni, dar noi votăm lista, nu persoane”, spune Kelemen Hunor.

Autonomia Ţinutului Secuiesc, a precizat Kelemen Hunor, este un deziderat de 28 de ani. „Rămâne un deziderat important al comunităţii maghiare, asumat de UDMR”, a punctat liderul UDMR.