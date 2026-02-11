Un lider PNL cere demisia secretarului general al Guvernului, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, îi cere secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, să-și dea demisia, după ce a comparat tăierile de posturi din organigrama de la Palatul Victoria cu Auschwitz. „Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece”, afirmă Alexandru Muraru.

„Într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ.

A devenit un obicei frecvent când politiceni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimile Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia.

Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece”, a scris Alexandru Muraru miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Mai mult, vicepreședintele PNL îl acuză pe Radu Oprea că el blochează tăierea de posturi în structura guvernamentală.

„Să compari o reducere administrativă minoră, în raport cu aparatul umflat al statului, cu cel mai mare genocid din istoria modernă, cu milioane de victime arse în crematorii naziste, este o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului și o manipulare grosolană pentru a bloca orice reformă.

Dar nu e doar o declarație ticăloasă, pentru că Radu Oprea blochează din vara anului trecut semnarea proiectelor de reformă a administrației publice.

În timp ce Oprea refuză să semneze tăierea de posturi în structura guvernamentală, opinia publică se miră de ce măsurile premierului Ilie Bolojan afectează doar cetățenii, dar nu se văd reforme reale în aparatul de stat.

De ce? Pentru că PSD blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile încă din față. E o mascaradă clasică, în care pesediștii fac zgomot când vine vorba de bugetari sau pensii speciale, dar apără cu dinții posturile și cheltuielile inutile din aparat. Asta în timp ce ieri, premierul Bolojan a anunțat o reducere totală a cheltuielilor cu 9.968.676 lei, adică -23,7% față de anul precedent. Asta înseamnă disciplină bugetară reală, nu vorbe goale”, a mai arătat Alexandru Muraru.

Într-o reacție pentru Hotnews.ro, secretarul general al Guvernului a comparat tăierile impuse de Executiv cu Auschwitz.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, a declarat radu Oprea.

Întrebat de Digi24.ro de ce a făcut o astfel de comparație, Radu Oprea a transmis: „De ce consideri că tăiatul este cel mai bun lucru? Dacă șeful tău te-ar considera doar un cost, demnitatea ta de ființă umană unde ar mai fi? Ai nevoie de respect la locul de muncă. Nu poți să pui doar eticheta că ești un bugetar, un borfaș și furi banii statului”.

