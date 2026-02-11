Live TV

Un lider PNL cere demisia secretarului general al Guvernului, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz

Data publicării:
radu oprea
FOTO: Inquam Photos/ George Călin

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, îi cere secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, să-și dea demisia, după ce a comparat tăierile de posturi din organigrama de la Palatul Victoria cu Auschwitz. „Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece”, afirmă Alexandru Muraru.

„Într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ.

A devenit un obicei frecvent când politiceni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimile Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia.

Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece”, a scris Alexandru Muraru miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Mai mult, vicepreședintele PNL îl acuză pe Radu Oprea că el blochează tăierea de posturi în structura guvernamentală.

„Să compari o reducere administrativă minoră, în raport cu aparatul umflat al statului, cu cel mai mare genocid din istoria modernă, cu milioane de victime arse în crematorii naziste, este o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului și o manipulare grosolană pentru a bloca orice reformă.

Dar nu e doar o declarație ticăloasă, pentru că Radu Oprea blochează din vara anului trecut semnarea proiectelor de reformă a administrației publice.

În timp ce Oprea refuză să semneze tăierea de posturi în structura guvernamentală, opinia publică se miră de ce măsurile premierului Ilie Bolojan afectează doar cetățenii, dar nu se văd reforme reale în aparatul de stat.

De ce? Pentru că PSD blochează efectiv orice încercare de a reduce risipa și privilegiile încă din față. E o mascaradă clasică, în care pesediștii fac zgomot când vine vorba de bugetari sau pensii speciale, dar apără cu dinții posturile și cheltuielile inutile din aparat. Asta în timp ce ieri, premierul Bolojan a anunțat o reducere totală a cheltuielilor cu 9.968.676 lei, adică -23,7% față de anul precedent. Asta înseamnă disciplină bugetară reală, nu vorbe goale”, a mai arătat Alexandru Muraru.

Într-o reacție pentru Hotnews.ro, secretarul general al Guvernului a comparat tăierile impuse de Executiv cu Auschwitz.

„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, a declarat radu Oprea.

Întrebat de Digi24.ro de ce a făcut o astfel de comparație, Radu Oprea a transmis: „De ce consideri că tăiatul este cel mai bun lucru? Dacă șeful tău te-ar considera doar un cost, demnitatea ta de ființă umană unde ar mai fi? Ai nevoie de respect la locul de muncă. Nu poți să pui doar eticheta că ești un bugetar, un borfaș și furi banii statului”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
Digi Sport
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat că o blochează: „De ce să consideri că tăiatul e cel mai bun?”
sebastian burduja la o sedinta
Revolta bugetarilor după ce Sebastian Burduja i-a numit „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicațiile fostului ministru
Călin Constantin Man, consilier local de la PNL în comuna Toplița
Un consilier local de la PNL bea dintr-o cutie de bere în timpul unei ședințe online a primăriei. Reacția edilului
raluca turcan
Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Cseke Attila, despre reforma administrației: „Era mai bine pentru Coaliție dacă intra în vigoare anul trecut”
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din...
volodimir zelenski la birou
Nu am de gând să convoc alegeri și referendum la sfârșitul acestei...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
cisterna lukoil langa rafinrie lukoil
Ministerul Energiei a publicat proiectul de punere sub supraveghere...
Ultimele știri
Zegrean, după a cincea amânare la CCR privind pensiile magistraților: „Cred că ăsta va fi finalul, trimiterea la Curtea de Justiție”
Încăierare în parlamentul Turciei, după ce procurorul care l-a arestat pe liderul opoziției a fost numit ministu al Justiţiei
A murit James Van Der Beek. Actorul, celebru pentru rolul din „Dawson's Creek”, avea 48 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online