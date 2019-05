Un român din Argentina merge peste 700 de kilometri ca să voteze: „Am avut parte de un răsărit superb așteptând busul”

Un român din Argentina va călători aproape o zi întreagă, dus-întors, pentru a putea vota la alegerile europarlamentare de duminică și la referendum. „Adevărul e că am avut parte de un răsărit superb așteptând busul”, a povestit el pe pagina de Facebook.

Maximilian Dobrescu se află în Argentina și a anunțat sâmbătă că a plecat din micul oraș Capilla del Monte, aflat la peste 700 de kilometri distanță de cea mai apropiată secție de votare, în Buenos Aires, pentru a putea vota.

„Am plecat azi dimineață din Capilla del Monte spre Buenos Aires (711 km) ca să votez. Mâine mă întorc. (...) Adevărul e că am avut parte de un răsărit superb așteptând busul și cred că e o metaforă faină pentru momentul de mâine”, a povestit tânărul pe pagina de Facebook.

Potrivit Google Maps, călătoria de peste 700 de kilometri este estimată să dureze, cu mașina, cel puțin opt ore.

„Nu știu dacă am cunoscuți pe Facebook care au de gând să nu voteze sau care nu sunt la curent cu ce se întâmplă. Pentru ei ar fi mesajul meu și sper de fapt să nu fie util nimănui. PS - dacă totuși am prin listă prieteni indeciși sau care nu înțeleg încă miza, putem purta o conversație pe chat. Am timp”, a încheiat el.