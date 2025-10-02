USR a numit prefecți în trei județe și Capitală: posturi preluate de la PSD și PNL. Care sunt propunerile aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, numirea a patru prefecți în Botoșani, Timiș, Bacău și București, posturi care au revenit USR după negocierile din Coaliția de guvernare. Deși solicitarea inițială viza mai mulți prefecți, reprezentanții formațiunii au primit doar trei posturi de la PSD și unul de la PNL. În schimb, ar urma să le revină mai mulți secretari de stat.

Prefecții propuși de USR:

București - Nistor Andrei;

Timiș - Micicoi Cornelia-Elena;

Bacău - Negru Andreea;

Botoșani - Curelariu Raluca-Ștefania;

Anterior, funcția de prefect al Bucureștiului a fost ocupată de Mugur Mihai Toader (PSD), în Timiș de Mihai Ritivoiu (PSD), în Bacău de Claudiu Augustin Ilișanu (PSD), iar prefectul din Botoșani fusese propus de PNL - Dan Nechifor.

Cine este noul prefect al Capitalei

Andrei Nistor este antreprenor și s-a înscris în USR din anul 2016. Potrivit formațiunii, a condus filiala locală Popești-Leordeni, ulterior filiala județeană USR Ilfov între 2019 și 2025, iar din 2020 este consilier local.

„Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București–Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, a transmis USR, printr-un comunicat, pe 21 septembrie.

Propunerile pentru Timiș, Bacău și Botoșani

Noul prefect de Timiș, Cornelia Micicoi a fost consilier judeţean, funcție pe care o deținea încă din 2020. Aceasta era la al doilea mandat, aleasă pe lista Alianţei Dreapta Unită (USR + Forţa Dreptei + PMP), însă a demisionat din funcție după ce partidul a nominalizat-o în funcția de prefect.

Cornelia Micicoi a fost președintă a organizației de femei Pro România, formațiunea lui Victor Ponta, și consilier județean din partea aceluiași partid, însă la finalul anului 2023 își anunța trecerea la PNL.

Ulterior, aceasta a plecat din partid, iar la alegerile din 2024 a candidat în plan local din partea partidului lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, pe listele Alianței Dreapta Unită, alianță din care făcea parte și USR.

În Bacău, a fost numită Andreea Negru, fostă șefă de cabinet în primăria condusă de Lucian Viziteu. Aceasta are 41 de ani și a absolvit Facultatea de Filozofie din Iași.

Noul prefect de Botoșani, Raluca Curelariu, a fost consilier local al USR la al doilea mandat și a candidat la alegerile pentru primăria Municipiului Botoșani în 2024. Este licențiată în economie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Împărțirea funcțiilor politice, stabilită cu greu

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după mai multe săptămâni de amânare, cum își vor împărți posturile de prefect, subprefect și șefii unor mari agenții de stat. USR a obținut în negocieri 4 posturi de prefect, în loc de 9 cât ceruseră liderii formațiunii inițial, PSD urmând să cedeze trei posturi, iar PNL unul singur.

De asemenea, Coaliția urmează să împartă și posturile de subprefecți, după cum urmează:

PSD - 27

PNL - 15

USR - 13

UDMR - 7

Pe masa negocierilor au fost puse și șefiile mai multor agenții unde numirile se fac exclusiv pe filieră politică, astfel încât USR va conduce 11 dintre acestea. Coaliția încâ nu a decis lista finală a acestora.

