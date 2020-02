USR şi PLUS anunţă că se îndreaptă către fuziune

Comitetul Politic al USR şi Consiliul Naţional PLUS au mandatat birourile naţionale să demareze pregătirea procesului şi condiţiilor de fuziune, anunţă Alianţa USR PLUS prin intermediul unui comunicat de presă.

„USR şi PLUS se îndreaptă către fuziune. USR şi PLUS au decis, astăzi (sâmbătă n.red.), paşii spre fuziune. Comitetul Politic al USR şi Consiliul Naţional PLUS au mandatat birourile naţionale să demareze pregătirea procesului şi condiţiilor de fuziune, care vor fi aprobate în congresele reunite ale celor două partide”, se arată în comunicat.

Anterior, PLUS a anunţat că, sâmbătă, Consiliul Naţional al formaţiunii a acordat Biroului Naţional al partidului un mandat pentru a începe discuţia despre fuziunea cu USR, cu două obiective, şi anume elaborarea condiţiilor de fuziune şi, respectiv, organizarea unui congres în iulie 2020.

Comitetul Politic al USR şi Consiliul Naţional al PLUS s-au întrunit sâmbătă, în şedinţe separate, pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte organizarea unui congres de fuziune.