Vasile Dîncu, despre președinții PSD: „Partidul corespunde unui orizont de așteptare, dar nu e cel care ne împinge în viitor”

Europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat, miercuri, că PSD a avut „mai mulți președinți cu contribuții diferite”, dar că partidul „a părăsit de mai multe ori această cale a stângii”. Liderul din PSD și-a exprimat speranța ca din toamnă formațiunea politică „să dialogheze mai mult cu viitorul societății”, pentru că „acum probabil corespunde unui orizont de așteptare, dar nu este cel care să ne împingă în viitor”.

„Am avut mai mulți președinți cu contribuții diferite, oameni remarcabili. În unele situații, ceea ce ne-a lipsit a fost probabil o anumită hibriditate ideologică. Faptul că am părăsit de mai multe ori această cale a stângii, poate programul nostru politic l-am trădat de mai multe ori, sub diverse influențe, sub tot felul de consultanțe, probabil că și timpurile s-au schimbat.

Eu cred că, așa cum mi s-a părut că Ion Iliescu în 1996 a acceptat ușor, poate foarte ușor, această schimbare democratică, rotativa ca să zic așa, democratică, nașterea cu adevărat a democrației prin venirea unor partide din opoziție. Cred că faptul că după președintele Ion Iliescu au venit doi președinți de dreapta ar fi fost un lucru normal pentru România. Poate că așa au gândit și românii. Nu neapărat că a lipsit ceva candidaților Partidului Social Democrat. Au vrut o alternativă.

Din păcate, aceste alternative n-au reușit să construiască un nou proiect de societate, adică să ducă societatea un pic mai departe decât a lăsat-o Ion Iliescu. Așa interpretez eu această situație”, spune Vasile Dîncu.

Liderul din PSD afirmă că în toamnă va exista un congres al social democraților unde „cred că vom aduce o echipă în care vom aduce și mulți tineri în față”.

„Eu cred că sunt oameni. Nu știu dacă mai sunt aceste timpuri care să producă lideri, pentru că suntem în România și în Europa, într-o epocă în care, prin mass-media, prin social media, prin tot ceea ce înseamnă politica de astăzi, fragmentarea politică este cea mai importantă. Durata de viață a unui lider în Europa acum este foarte mică. Probabil că sunt și timpuri care ridică deasupra lor anumiți lideri, nu numai ei prin forța lor proprie.

Eu cred că în toamnă vom avea un congres. Sunt sigur că va fi o competiție adevărată. Cred că vom aduce o echipă în care vom aduce și mulți tineri în față. Să sperăm că vom găsi un lider care să se ridice deasupra timpului său și să egaleze măcar amprenta bună pe care a lăsat-o Ion Iliescu asupra societății noastre, lucrurile bune pe care l-a lăsat singurul președinte de stânga din istoria noastră”, susține Dîncu.

Acesta afirmă că partidul „își face treaba perfect” dar că speră ca din toamnă PSD „să dialogheze mai mult cu viitorul societății”, pentru că „acum probabil corespunde unui orizont de așteptare, dar nu este cel care să ne împingă în viitor”.

„Eu cred că își face treaba perfect și cred că acesta nu este lucrul cel mai bun, pentru că partidele de la noi, și este și cazul nostru, al PSD, răspunde foarte mult prezentului, unor nevoi, uneori de imagini, alteori unor nevoi care sunt urgente, de multe ori o facem ca pompierii, rezolvăm crize.

Aș vrea mai mult ca PSD și din toamnă sper să devină așa ceva, să dialogheze mai mult cu viitorul societății noastre, să-și imagineze ce trebuie să facem pentru viitor ca să ieșim din această stare, pentru că acum probabil corespunde unei cereri, unui orizont de așteptare, dar nu este orizontul de așteptare care să ne împingă neapărat în viitor.

Cred într-o teorie a elitelor care trebuie să schimbe inclusiv orizontul de așteptare al maselor, să facă un proiect de societate care să ne ducă mai departe”, mai spune Vasile Dîncu.

Dîncu a afirmat, marți, că, odată cu trecerea în nefiinţă a lui Ion Iliescu, România pierde nu doar un fost preşedinte, ci şi „un simbol puternic al stângii autentice”, punctând că acesta „a avut marele defect de a nu-şi trăda convingerile”

Citește și: Vasile Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR, cauzate de oganizarea funeraliilor lui Ion Iliescu

Editor : Alexandru Costea