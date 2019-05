VIDEO. Viorica Dăncilă a confundat Suceava cu Hunedoara

Premierul Viorica Dăncilă „s-a rătăcit” vreo 500 de kilometri. Aflată în vizită oficială în Bucovina, mai exact în judeţul Suceava, Viorica Dăncilă vorbea despre Hunedoaara.

A fost corectată discret de preşedintele PSD Suceava, Ioan Stan.

Viorica Dăncilă: Suntem într-o vizită în judeţul Hunedoara, vizită...

Ioan Stan: Suceava.

Viorica Dăncilă: ...în judeţul Suceava. Am fost în mai multe judeţe: Hunedoara, am fost în judeţul Sălaj, am fost în Maramureş.

Nu este prima dată când Viorica Dăncilă se încurcă între oraşele pe care le vizitează.

În 11 mai, prezentă la mitingul PSD de la Galați, Viorica Dăncilă a făcut o confuzie în legătură cu locul unde se află, spunând că este de fapt la Iași, unde, cu două zile înainte, partidul organizase un miting la care ea nu a participat.