Video Fabrică de bani falși la Suceava: trei români și un italian au tipărit 2 milioane de euro, bancnotele au fost distribuite în Bulgaria

bani falsi suceava
Trei bărbaţi, cetăţeni români, au fost reţinuţi după ce a fost descoperită o fabrică de bani falşi în localitatea Burla din judeţul Suceava, într-un imobil în construcţie. Gruparea, din care ar mai face parte un italian, ar fi tipărit 2 milioane de euro, majoritatea fiind distribuiţi în Bulgaria.

IGPR şi DIICOT anunţă, miercuri, că, în dosarul fabricii de bani falşi de la Suceava, 3 români - de 25, 31 şi 41 de ani - au fost reţinuţi, notează News.ro.

Aceştia sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la punere în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate şi deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în luna octombrie 2025, acestea, împreună cu o altă persoană (cetăţean Italian), ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi acţionat pe teritoriile României şi Bulgariei până la data de 24 martie 2026, în scopul săvârşirii infracţiunilor de falsificare de monede şi de punere în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate”, au precizat anchetatorii.

Potrivit acestora, persoana, de 41 de ani, din postura de lider al grupului infracţional organizat, ar fi înfiinţat, în judeţul Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 de euro, 100 de euro şi 50 de euro, în vederea punerii în circulaţie a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Bulgariei.

„De asemenea, aceasta ar fi procurat hârtia şi materialele necesare producerii bancnotelor false, iar, împreună cu cealaltă persoană (cetăţean italian), colider, ar fi transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României şi al Bulgariei”, explică anchetatorii.

Potrivit acestora, în intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi fabricat bancnote în cupiură de 200 de euro, de 100 de euro şi 50 de euro, cumulând aproximativ 2.000.000 de euro, cea mai mare parte fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei (aproximativ 1.200.000 de euro).

În urma percheziţiilor efectuate în cursul zilei de marţi, în localitatea Burla, a fost identificată ”fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcţie, amplasat într-o zonă izolată.

„În acest context au fost descoperiţi şi ridicaţi 1.281.400 de euro falşi, diverşi pigmenţi şi tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice şi imprimante, precum şi alte mijloace de probă”, arată Poliţia.

Miercuri urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi, cu propunere de arestare preventivă a peroanelor reţinute, pentru 30 de zile.

