Premierul Viorica Dăncilă și-a făcut intrarea la congresul PSD, de sâmbătă, în timp ce pe fundal se auzea instrumentalul celebrei melodii Eye of the Tiger, a formației Survivor.

Liderul PSD a ajuns cu o întârziere de 15 minute la congresul PSD, de la Parlament. Viorica Dăncilă a intrat în sala în care se ține evenimentul, după ce a fost prezentată ca la spectacol. Pe fundal rasunau acordurile melodiei Eye of the Tiger, în timp ce premierul făcea baie de mulțime. În jur de 800-1000 de delegați sunt prezenți la Congresul de sâmbătă.

Social-democrații s-au reunit, sâmbătă, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dăncilă pentru funcția de președinte al României. Viorica Dăncilă va susţine un discurs la ora 12.00.

Acest congres este total atipic, relatează reporterul Digi24 Anca Suciu. Au venit foarte puţini delegaţi, între 10 şi 30 din partea fiecărei organizaţii, care vor vota prin ridicare de mână.

Nu va fi un congres lung, iar singurul invitat este Sergei Stanishev, președintele PES.

La congresul PSD din urmă cu două luni, Viorica Dăncilă și-a făcut intrarea pe melodia „Stand Up for the Champions”, a formației Right Said Fred.