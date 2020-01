Viorica Dăncilă, acum fericită: E o schimbare majoră... Am făcut pentru familie sarmale, caltaboși și chiar cârnați

Viorica Dăncilă spune că este mai liniștită de când nu mai este premier și președintele celui mai mare partid din România, are mai mult timp pentru viața persoanlă și chiar a pregătit produse tradiționale pentru familie, de sărbători.

Viorica Dăncilă a evitat, însă, să spună dacă își mai dorește să ajungă vreodată premier sau președinte de partid.

„Nu contează ce-mi doresc eu, contează ce-și doresc oamenii și acest lucru se poate face prin vot. A fost o perioadă foarte grea, trebuie să recunosc. Indiferent de ceea ce vor spune alții, de câte minciuni se vor spune, voi spune întotdeauna adevărul. A fost o perioadă de un an și nouă luni foarte grea, cu foarte multe crize de gestionat, în plan intern și extern și mă bucur că am reușit după această perioadă să ies cu fruntea sus și să mă uit în ochii oamenilor, pentru că nu am luat niciodată o decizie greșită”, a spus Viorica Dănilă marți.

Viorica Dăncilă a fost întrebată ce a gătit de sărbători pentru familie. „Produse tradiționale românești: sarmale, caltaboși, chiar cârnați am făcut. Am primit aprecieri din partea familiei.”

Este mult mai liniștită de când a rămas fără cele două funcții importante pe care le-a deținut în paralele - premier și președinte PSD.

„Mai puțină presiune, mai puține probleme, crize de gestionat... Este o schimbare majoră. În momentul în care ești președinte de partid, în care conduci executivul, timpul rămas pentru viață personală este foarte scurt. Nu pot spune dacă este mai bine sau mai rău... Fiecare poziție ocupată presupune avantaje și dezavantaje”, a mai spus fostul premier.