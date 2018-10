Viorica Dăncilă: Am terminat evaluările miniștrilor, le prezint, dar trebuie să avem un vot politic

Viorica Vasilica Dăncilă, premierul României, a refuzat, marți dimineață, să dezvăluie jurnaliștilor numele și numărul celor care ar putea părăsi Guvernul. Prim-ministrul a spus că a terminat evaluarea miniștrilor, dar „schimbările se vor face politic”, desigur ținând cont și de evaluare.

Viorica Vasilica Dăncilă, premierul României: „S-a amânat CEx. Așa cum am promis ieri, am terminat evaluarea miniștrilor. Așteptăm acum CEx pentru că așa cum știți suntem un guvern politic, am fost învestiți toți prin votul CEx. După ce voi expune activ în ansamblu, pentru că mai întâi ne interesează programul de guvernare, apoi voi discuta despre fiecare minister în parte și apoi în urma unui vot vom lua decizia”.



Întrebată de ce s-a amânat CEx dacă evaluarea este gata, Dăncilă a spus că „acest CEx nu va discuta numai despre evaluare, trebuie purtate discuții și cu cei care vor veni, dacă vom face schimbări, și cu siguranță vom face aceste schimbări. Și atunci trebuie totul făcut cu foarte multă atenție, să nu uităm că de la 1 ianuarie 2019 preluăm președinția Consiliului UE și avem nevoie de experiență și expertiză”.



Premierul a refuzat să nominalizeze miniștrii care vor fi remaniați și nici numărul acestora, declarând că ea doar prezintă evaluările, iar schimbările se vor face politic.

„Nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut în funcție de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluările dar trebuie să avem un vot și din punct de vedere politic. Am să văd care este și părerea și susținerea pe care o vor avea fiecare din partea CEx. Deci eu nu pot să spun: vor pleca atâția. Va fi o decizie care se va lua combinat, evaluare și susținere politică. Cred că e necesar ca într-o săptămână să avem această discuție”, a precizat Viorica Vasilica Dăncilă.

Etichete:

,

,

,

,

,

,