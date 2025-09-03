Live TV

Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu

viorica dancila
Viorica Dancila. Foto: Facebook
Dăncilă a dezvăluit ce i-a transmis liderului de la Beijing „Eu țin la relațiile cu China și îmi doresc să se dezvolte” „Atitudinea ostilă nu ne avantajează”

Viorica Dăncilă a explicat i-a făcut mare plăcere să participe la la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen și că s-a dus acolo în calitate de fost prim-ministru al României. Ea a adăugat că ar vrea să o vadă pe ministra de Externe Oana Țoiu că „interacționează cu lideri politici importanți” și consideră că „fără dialog se va întâmpla ca până acum, să rămânem în plan secund”.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri pentru Gândul.

Ea a povestit că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping.

Citește și: Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii

„Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, a explicat Dăncilă, care a mai precizat că, la eveniment, s-a salutat doar cu președintele Chinei și soția acestuia.

Dăncilă a dezvăluit ce i-a transmis liderului de la Beijing

Viorica Dăncilă a mai declarat că i-a transmis liderului de la Beijing Xi Jinping că i-a făcut „o mare plăcere să particip la acest eveniment”.

„De mult nu am mai avut interacțiuni ale liderilor români cu lideri internaționali”, a completat ea.

Fosta șefă a Guvernului în perioda când președinte al PSD era Liviu Dragnea a vorbit și despre lipsa interacțiunii liderilor de la București cu lideri internaționali.

Comunicarea cu liderii altor state „aduce dezvoltare”, a punctat Viorica Dancilă.

Citește și: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

„Pentru mine este o onoare. De mult timp, nu am mai avut interacțiuni ale liderilor români cu lideri internaționali. Chiar daca ne plac sau nu, ele sunt necesare, aduc dezvoltare și dialog, pot pune România pe un traseu de dezvoltare”, a mai afirmat ea.

„Eu țin la relațiile cu China și îmi doresc să se dezvolte”

Viorica Dăncilă a adăugat că ține la relația României cu China și își dorește ca aceasta să se dezvolte. Ea a mai spus că va participa la evenimente și în alte state, dacă va fi invitată.

„Eu țin la relațiile cu China și îmi doresc să se dezvolte, dar dacă voi fi invitată și de SUA și de alte tari importante, îmi va face placere sa particip”, declară ea.

Ea a explicat că a participat în calitate de fost premier și a adăugat că i-ar plăcea mai mulți lideri politici de la noi, inclusiv Oana Țoiu să interacționeze cu lideri politici importanți, pentru că doar dialogul va aduce dezvoltare României.

Citește și: Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au reprezentat Executivul”

„Am văzut ce a scris, este opinia doamnei ministru. Vreau să spun că eu am venit ca fost prim-ministru, nu sunt angajata statului roman, nu am venit în calitate oficială și eu consider că e normal să avem relații bune cu toate țările lumii, mai ales cu China, care este o țara puternică și cu care putem avea relații bazate pe dezvoltare pentru România”, a mai spus ea.

„Atitudinea ostilă nu ne avantajează”

Astfel, Viorica Dăncilă a avut un mesaj pentru Oana Țoiu și anume să interacționeze mai mult cu liderii internaționali. „Altfel, România rămâne în plan secund”, a adăugat ea.

„Eu văd criticile, aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu lideri importanți. Fără dialog se va întâmpla ca până acum, să rămânem în plan secund”, a explicat Dăncilă.

România are nevoie de prieteni, iar „atitudinea ostilă nu ne avantajează”, consideră fostul premier.

Citește și: Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid

„Nu cred că România trebuie să-și facă dușmani, eu cred ca România are nevoie de prieteni, iar această atitudine ostilă nu ne avantajează”, a conchis Dăncilă.

După Parada Victoriei din Piața Tiananmen, cei doi foști premieri au participat și la un dineu oferit de președintele chinez. La acest eveniment a participat și Adrian Năstase, dar cei doi au stat în „zone diferite”, precizează Dăncilă.

Oana Țoiu a declarat, referitor la poza de grup în care apar foștii premieri ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong Un, că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Citește și: Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing

Ministra Afacerilor Externe a adăugat, miercuri pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

