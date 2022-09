Virgil Popescu i-a dat lui Simion medalia Ordinul Muncii: Aţi depăşit în 2 ani și jumătate planul cincinal de propagandă rusească

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, i-a transmis, marţi, simbolic, în plenul Camerei, liderului AUR George Simion medalia „Ordinul Muncii” clasa a-III-a, afirmând că acesta trebuie decorat deoarece „a depăşit, în doi ani şi jumătate, planul cincinal de propagandă rusească”.

„Eu am renunţat demult să îl mai iau în serios pe domnul George Simion, nu de alta dar dânsul tot vorbeşte, tot vorbeşte, nu a venit cu nicio propunere niciodată. Acum înţeleg că se va face o mare manifestare pe 2 octombrie. E ok, e dreptul fiecăruia să facă, dar am văzut ieri o declaraţie a domnului Medvedev: nu staţi tăcuţi, Rusia poate auzi. (...) Deci, înţeleg că v-aţi făcut auzit, vă veţi face auzit, este un îndemn pe care domnul Medvedev vi l-a trimis şi tocmai pentru asta, domnul Simion, pentru că nu mai puteţi să mergeţi acolo să vă decoreze, eu vă înmânez aici medalia "Ordinul Muncii" clasa a III a. Este o medalie care cred că vă onorează, pentru că aţi depăşit planul cincinal de propagandă rusească în doi ani şi jumătate”, a spus Virgil Popescu, în finalul dezbaterilor la moţiunea simplă depusă de USR.

El a explicat că la dezbateri nu a stat în sala de plen în banca destinată Guvernului deoarece la ultima moţiune simplă deputatul a creat „haos şi scandal”.

„Nu am stat acolo pentru că vă aduceţi aminte de ultima moţiune simplă când un anumit domn de aici a creat un haos şi scandal de nu s-a mai putut discuta. Acesta este motivul pentru care am preferat să stau ca deputat în bancă şi să vin din bancă, ca orice coleg de al meu aici, pentru că domnul acesta este, din păcate, incontrolabil. Sper să se controleze până la final”, a mai spus Popescu.

Virgil Popescu s-a referit şi la fostul ministru al Transporturilor, liderul USR Cătălin Drulă, transmiţându-i acestuia că Ministerul Energiei „nu se conduce cu ranga”. „Dumneavoastră aţi încercat să îl conduceţi cu ranga. Energia nu se conduce cu ranga. Asta este. Energia să conduce altfel, nu cu ranga”, a adăugat Popescu.

Camera Deputaţilor a dezbătut, marţi, moţiunea simplă a USR împotriva ministrului Energiei, urmând ca votul să fie dat miercuri.

Editor : Liviu Cojan