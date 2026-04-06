Live TV

Virgil Popescu: „Niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul“

Data publicării:
Virgil Popescu vorbește la Digi24
Virgil Popescu, europarlamentar și fost ministru al Energiei.

Europarlamentarul liberal Virgil Popescu susține că social-democrații sunt aproape să rupă Coaliția de guvernare, distanțându-se de colaborarea cu PNL pentru că „nu îl mai vor pe Bolojan”. Acesta mai spune, însă, că liberalii nu vor accepta ca PSD să schimbe un premier propus de PNL. 

„Eu observ că, din declarații în declarații, Partidul Social-Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit linia de neîntoarcere în Coaliție, în acest fel. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie.”, a spus Virgil Popescu, într-un interviu pentru Terra Sat, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook. 

Eurodeputatul PNL a vorbit despre consultările interne ale PSD și întâlnirile lui Sorin Grindeanu cu filialele PSD din țară:

„Am înțeles că mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, și le vor consulta după Paște. Avem o perioadă, să zicem, de respiro în consultări în cele două săptămâni, săptămâna până la Paște. Dar ce vor face după aceea?

Eu văd clar că se îndreaptă că ei nu mai vor Bolojan. Dar nu-și pun problema că niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social Democrat să-i schimbe premierul și eventual și președintele.”, a mai declarat Virgil Popescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Campion şi în puşcărie! Mihai Stoica dezvăluie cum a câştigat cu Gică Popescu campionatul penitenciarelor...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Cât costă o noapte de cazare în Craiova dacă vrei să mergi la Târgul de Paște: românii, impresionați de ce au...
Digi FM
Rețetă tradițională de drob de miel. Verdeața proaspăt tocată dă savoare preparatului nelipsit de pe masa de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Digi FM
Premierul britanic și primarul Londrei fac front comun împotriva lui Kanye West. „Este profund îngrijorător”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”