Virgil Popescu: „Niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul“

Europarlamentarul liberal Virgil Popescu susține că social-democrații sunt aproape să rupă Coaliția de guvernare, distanțându-se de colaborarea cu PNL pentru că „nu îl mai vor pe Bolojan”. Acesta mai spune, însă, că liberalii nu vor accepta ca PSD să schimbe un premier propus de PNL.

„Eu observ că, din declarații în declarații, Partidul Social-Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depășit linia de neîntoarcere în Coaliție, în acest fel. Și atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie.”, a spus Virgil Popescu, într-un interviu pentru Terra Sat, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputatul PNL a vorbit despre consultările interne ale PSD și întâlnirile lui Sorin Grindeanu cu filialele PSD din țară:

„Am înțeles că mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, și le vor consulta după Paște. Avem o perioadă, să zicem, de respiro în consultări în cele două săptămâni, săptămâna până la Paște. Dar ce vor face după aceea?

Eu văd clar că se îndreaptă că ei nu mai vor Bolojan. Dar nu-și pun problema că niciun liberal, indiferent dacă îl iubește sau nu îl iubește pe Ilie Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social Democrat să-i schimbe premierul și eventual și președintele.”, a mai declarat Virgil Popescu.

Editor : A.G.