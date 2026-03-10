Live TV

Video Portret neobișnuit pe fațada primăriei din Gogoșu, Mehedinți: fostul primar, acum decedat, imortalizat cu un pahar de vin în mână

Jean Rogoveanu

Un primar din Mehedinți face valuri și după ce a murit. Pe clădirea primăriei din Gogoșu a apărut in memoriam, o fotografie a fostului primar Jean Rogoveanu, însă imaginea nu este una protocolară. Fostul edil apare într-un moment relaxat, cu un pahar de vin în mână. Jean Rogoveanu a murit în toamna anului trecut, după ce a suferit un infarct.

Fostul edil a decedat în urmă cu patru luni. A venit la serviciu și i s-a făcut rău. Angajații primăriei au vrut să cheme ambulanța, însă edilul și-a revenit. După câteva ore i s-a făcut din nou rău. A plecat către spitalul din Drobeta Turnu Severin împreună cu concubina, însă pe drum acesta a decedat. Cei de la ambulanță nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, întrucât făcuse infarct.

Acum, în memoria lui, angajații primăriei s-au gândit la această metodă inedită: au două tablouri pe sediul primăriei, două tablouri în care edilul apare cu un pahar cu băutură în mână.

Decizia a fost a angajaților. „Aceștia ne-au spus că ei au decis acest lucru”, spune reporterul Digi24.

Oameni trec prin această zonă, se uită la aceste tablouri. Mulți sunt de acord cu această idee a angajaților. Alții, însă, spun că nu este bine ce au făcut angajații primăriei.
Jean Rogoveanu a fost un primar destul de controversat. Acesta a intrat de mai multe ori în atenția presei după ce a achiziționat telefoane mobile de ultimă generație atât pentru el, cât și pentru doi dintre angajați, plătind 6.000 euro. De asemenea, a intrat în atenția presei după ce în campania electorală a candidat pentru funcția de edil împreună cu fosta soție. Un raport a arătat, de asemenea, că în decembrie acesta a cheltuit foarte mulți bani pe decorațiunile pentru sărbători.

