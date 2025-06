Prefectul judeţului Mureş: Toată lumea vorbeşte de Praid, dar efectele din zona Târnavei sunt mult mai mari

Prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, a declarat, vineri, că „toată lumea” vorbeşte de problemele apărute în zona Praidului în urma inundării salinei, însă, în opinia sa, efectele în zona Târnavei Mari şi a judeţului Mureş sunt mult mai mari, având în vedere că sunt aproape 40.000 de persoane afectate şi au apărut suspendări în activitatea unor operatori economici mari.

„Toată lumea vorbeşte de Praid şi de problemele apărute în zona Praidului, dar în zona Mureşului, adică în judeţul nostru, în zona Târnavei, problemele, din punctul meu de vedere, sunt mult mai mari. Deci vorbim aici de efecte, vorbim de firme mari, vorbim de producţie, vorbim de populaţie, despre aproape de 40.000 de oameni, din care o mare parte locuiesc la bloc, unde ştiţi că, indiferent, e iarnă, e vară, e foarte greu să nu ai apă menajeră. Este extrem de greu şi înţelegem situaţia. Adică toată lumea vorbeşte de Praid, dar eu zic că problemele în localităţile afectate din judeţul nostru sunt majore, nu mari, mult mai mari”, a afirmat Barabási Antal-Szabolcs, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Prefectul a menţionat că, în urmă cu o zi, a efectuat o vizită la salina Praid, împreună cu conducerea operatorului de apă din judeţul Mureş, unde au fost purtate discuţii cu firma care efectuează lucrările la salină, conducerea minei şi a Prefecturii Harghita, ocazie cu care s-a formulat doleanţa ca, pe cât posibil, lucrările să nu influenţeze buna desfăşurare a furnizării apei în judeţul Mureş.

„Ne-ar ajuta să avem o fereastră de câteva zile pe săptămână, două zile, ca să putem da drumul la apă în localităţi. Aici nu vorbim de apă potabilă, deocamdată vorbim de apă menajeră, dar pe căldurile din iunie să putem avea măcar apă menajeră pentru populaţie. Lucrările sunt efectuate, din ce am văzut noi, conform protocolului”, a spus prefectul de Mureş.

Directorul operatorului regional de apă Aquaserv, Sipos Levente, a declarat că în timpul întrevederii s-au cerut garanţii că vor fi informări clare privind evacuările controlate de ape sărate din pârâul Corund.

„Cerinţa noastră a fost una clară: să ne garanteze cumva ca în urma intervenţiilor pe care ei le fac pentru lucrări, măcar la cele voluntare, deci la scăpările voluntare de salinitate în râul Corund, să avem informări clare, măcar să programăm cumva, să avem ferestre deschise unde să putem furniza apa. Am plecat cu promisiunea asta. Mi-au promis că ei deja au terminat lucrările care, în parte, au necesitat ori pompări ori scoaterea apei saline din bucăţi de mină iar din acest moment nu vor mai fi. Cele naturale, clar, nimeni nu le poate controla, nici măcar ei. Când am fost acolo, ieri, chiar cu câteva ore înainte, au fost căderi în mină, care iarăşi au cauzat o creştere a salinităţii în aval. Revenind în zona noastră şi cu această promisiune, în momentul de faţă ce se vede clar - de două zile facem monitorizări pe toată lungimea râului Târnava Mică, începând de la Sovata şi până în Târnăveni, din 500 în 500 de metri - în următoarele două-trei zile nu mai apare o fereastră în care să putem porni uzina de apă”, a precizat Sipos Levente.

Din măsurătorile efectuate, a adăugat Sipos, se constată o omogenizare a salinităţii pe râul Târnava Mică şi aproape nu mai există valori înregistrate sub 2.000 mg/l la concentraţia de cloruri.

Directorul Aquaserv a subliniat că dacă măsurătorile efectuate vineri, la ora 13:00, se menţin stabile, s-ar putea relua furnizarea apei menajere în zona municipiului Târnăveni peste trei zile.

El a menţionat că, în urmă cu o zi, s-a reluat furnizarea apei menajere pentru scurt timp în zona municipiului Târnăveni, dar salinitatea crescută din Târnava Mică a dus la o nouă închidere a uzinei de apă.

În ceea ce priveşte fermele mari de porcine şi de bovine din zona afectată, acestea au puţuri iar calitatea apei nu este viciată din punctul de vedere al clorurilor.

„Problemele majore o să apară când o să fie şi puţurile afectate. La fermele mici unde nu sunt puţuri, colegii de la ISU duc apă în fiecare zi (...). Din punct de vedere economic, primul pas şi cel mai important este să avem cât de repede, maxim până în 1 august (...), acest sistem de desalinizare cu osmoză inversă”, a afirmat prefectul.

În cel mai pesimist caz, a adăugat Barabási, în 30 de zile aceste instalaţii ar putea fi transferate în judeţul Mureş de la un producător israelian, dar se aşteaptă acordul autorităţilor centrale, fiind vorba despre investiţii foarte mari.

Între variantele avansate spre Guvern pentru rezolvarea problemei alimentării cu apă a localităţilor afectate de valurile de sare de pe Târnava Mică se regăsesc şi o serie de aducţiuni de apă din lacul de acumulare Bezid şi din râul Mureş.

Garda de Mediu Mureş: Ecosistemul de pe Târnava Mică este practic distrus. E nevoie de zeci de ani să se refacă

Comisarul şef al Gărzii de Mediu - Comisariatul Judeţean Mureş, Annamaria Szekely, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ecosistemul din râul Târnava Mică este distrus, ca urmare a inundării Salinei Praid şi a concentraţiei mari de cloruri din apă, iar după stoparea poluării va avea nevoie de zeci de ani pentru a-şi reveni.

„Ecosistemul este practic distrus la această oră. Cel puţin pe partea până la Bălăuşeri, nu prea mai trăieşte absolut nimic şi probabil şi mai jos este foarte, foarte afectat, dacă nu distrus. Noi am fost pe teren în fiecare zi, nu mai mişcă practic nimic. Noi n-am văzut mişcare pe Târnavă, monitorizări în foarte multe puncte, nici nu ştiu în câte puncte, nimic. În cât timp şi-ar putea reveni în cazul în care se stopează complet evacuările de sare? Atunci vorbim de zeci de ani (...) Fauna o să-şi revină în momentul în care are o floră. Flora o să revină în momentul în care microbiologic suntem stabili”, a declarat şefa Gărzii de Mediu Mureş, Annamaria Szekely.

Potrivit comisarului de mediu, apa Târnavei Mici are o turbiditate ridicată şi în momentul în care, la începutul săptămânii, s-a putut vedea fundul râului, s-au văzut şi peştii morţi.

„Situaţia, din păcate, este neschimbată. Apa are iarăşi turbiditate foarte mare. Noi, luni, am avut o zi în care am putut să vedem fundul albiei şi am văzut peştii morţi. Deocamdată n-au apărut la suprafaţă (...) În momentul de faţă, salinitatea conservă peştii. Momentan, problema de sănătate publică este contracarată de salinitate. Recomandăm populaţiei să nu consume peştii sub nicio formă. În momentul în care o să apară la suprafaţă, o să fie deja în stare de descompunere avansată şi vor mirosi”, a mai spus Annamaria Szekely.

Prim adjunctul inspectorului-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, colonel Cristian Buhăianu, a precizat că, în ultimele zile, cu sprijinul cisternelor venite de la alte judeţe, a fost asigurată alimentarea cu apă potabilă şi apă menajeră a populaţiei din zona afectată, la punctele amenajate de primării.

„La nivelul localităţilor afectate, în medie, au fost distribuiţi undeva la 1.200mc/zi, cantităţile diferă de la o zi la alta, dar foarte puţin. Sperăm ca în continuare să putem face faţă solicitărilor şi să nu fie probleme, astfel încât toată lumea să beneficieze în mod echitabil atât de apă potabilă, cât şi de apă menajeră. Totodată, continuă activitatea de distribuţie prin primării a apei potabile îmbuteliate către persoanele vârstnice, copii, bătrâni, persoane care nu se pot deplasa singure în vederea preluării apei potabile”, a precizat colonelul Buhăianu.

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Mureş, dr. Iuliu Moldovan, a precizat că instituţia continuă monitorizarea izvoarelor şi fântânilor publice din zona afectată, valorile fiind în limite normale.

În plus, zilnic este monitorizată activitatea Spitalului Municipal Târnăveni, unde nu s-au înregistrat probleme din cauza apei potabile şi menajere.

