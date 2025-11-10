Parcursul pe care l-ar fi avut mercenarii lui Horațiu Potra a presupus lupte în Africa, pregătire militară în Balcani și destabilizare în România, potrivit unei investigații făcute de jurnaliștii ucraineni. Conform acestora, sute de mercenari ar fi făcut jocurile serviciilor secrete rusești. Recruții erau pregătiți de război în tabere din Serbia sau Bosnia Herțegovina, iar apoi erau testați în luptele din Congo.

Din această investigație a jurnaliștilor ucraineni primim informații despre oamenii din gruparea lui Horațiu Potra. În felul ăsta, tabloul este mult mai clar.

În investigație, se face o legătură foarte interesantă între gruparea lui Potra și o altă grupare de mercenari despre care s-a dovedit că avea legături puternice cu mercenarii Wagner și cu serviciile secrete rusești.

De fiecare dată, Horațiu Potra a negat că ar avea vreo legătură cu rușii, asta deși l-am văzut în diferite ipostaze la Moscova, au fost documentate vizite ale sale în capitala Rusiei.

Este vorba însă despre o grupare condusă de un om de afaceri din Republica Moldova. Un om de afaceri cunoscut în această lume: pe numele Anatoli Prizenco.

Anatoli Prizenco este un om de afaceri care ar fi instrumentat un incident foarte grav în 2023, în Paris, atunci când acoliții săi ar fi stropit cu vopsea steaua lui David în mai multe locuri din Paris. Aceștia încercau să provoace o tensiune, în baza conflictului dintre Hamas și și Israel. Atunci, anchetatorii francezi au pus cap la cap probele și au ajuns la concluzia că acest incident a fost orchestrat de Anatoli Prizenco, la comanda serviciilor rusești.

Cum se face legătura dintre acest individ și gruparea lui Potra?

Spun jurnaliștii ucraineni că recruții erau recrutați la partide de de painball. Acest Anatoli Prizenco mergea la partide de paintball din Republica Moldova, vedea cine are potențial să să tragă și le oferea joburi.

Nu primeau informații oamenii despre ce urmează să facă, însă sumele erau atractive: 300-500 dolari pentru 10 zile de de muncă. Unde ajungeau? În tabere de pregătire din Serbia și Bosnia.

Și aici se face legătura, pentru că mulți dintre mercenarii lui Horațiu Potra se pregăteau în aceleași baze din Serbia și și Bosnia. De acolo ar fi plecat o colaborare între cele două facțiuni. Un element comun este și faptul că toți mercenarii mergeau în Africa să păzească mine, să păzească alte afaceri din acea zonă, cu preponderență în Congo.

Jurnaliștii ucraineni pun mare accent în această anchetă pe ceea ce s-a întâmplat în România și conturează o mișcare a acestor facțiuni către lumea politică, nu în a candida, cât în a destabiliza alegeri și dau ca reper toamna trecută, 2024. În octombrie, de exemplu, un prim incident a avut loc la granița dintre România și R. Moldova. Atunci încercau să intre în țară doi indivizi moldoveni care aveau în mașină drone, echipamente militare, dar și instrucțiuni despre cum să faci explozibili.

Cele două grupări s-ar fi ajutat una pe cealaltă în privința influențării alegerilor din Republica Moldova și din România. E de spus aici că odată cu această investigație aflăm despre această reținere, care e adevărat că s-a petrecut pe teritoriul Republicii Moldova, dar despre care noi n-am știut sau la noi nu s-a făcut mare caz.

