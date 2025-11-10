Live TV

Video Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România: dezvăluiri despre rețeaua mercenarilor lui Horațiu Potra

Valentin Stan Data actualizării: Data publicării:
horatiu potra
Horatiu Potra. Foto: Facebook / Horatiu Potra

Parcursul pe care l-ar fi avut mercenarii lui Horațiu Potra a presupus lupte în Africa, pregătire militară în Balcani și destabilizare în România, potrivit unei investigații făcute de jurnaliștii ucraineni. Conform acestora, sute de mercenari ar fi făcut jocurile serviciilor secrete rusești. Recruții erau pregătiți de război în tabere din Serbia sau Bosnia Herțegovina, iar apoi erau testați în luptele din Congo.

Din această investigație a jurnaliștilor ucraineni primim informații despre oamenii din gruparea lui Horațiu Potra. În felul ăsta, tabloul este mult mai clar.

În investigație, se face o legătură foarte interesantă între gruparea lui Potra și o altă grupare de mercenari despre care s-a dovedit că avea legături puternice cu mercenarii Wagner și cu serviciile secrete rusești.

De fiecare dată, Horațiu Potra a negat că ar avea vreo legătură cu rușii, asta deși l-am văzut în diferite ipostaze la Moscova, au fost documentate vizite ale sale în capitala Rusiei.

Este vorba însă despre o grupare condusă de un om de afaceri din Republica Moldova. Un om de afaceri cunoscut în această lume: pe numele Anatoli Prizenco.

Anatoli Prizenco este un om de afaceri care ar fi instrumentat un incident foarte grav în 2023, în Paris, atunci când acoliții săi ar fi stropit cu vopsea steaua lui David în mai multe locuri din Paris. Aceștia încercau să provoace o tensiune, în baza conflictului dintre Hamas și și Israel. Atunci, anchetatorii francezi au pus cap la cap probele și au ajuns la concluzia că acest incident a fost orchestrat de Anatoli Prizenco, la comanda serviciilor rusești.

Cum se face legătura dintre acest individ și gruparea lui Potra?

Spun jurnaliștii ucraineni că recruții erau recrutați la partide de de painball. Acest Anatoli Prizenco mergea la partide de paintball din Republica Moldova, vedea cine are potențial să să tragă și le oferea joburi.

Nu primeau informații oamenii despre ce urmează să facă, însă sumele erau atractive: 300-500 dolari pentru 10 zile de de muncă. Unde ajungeau? În tabere de pregătire din Serbia și Bosnia.

Și aici se face legătura, pentru că mulți dintre mercenarii lui Horațiu Potra se pregăteau în aceleași baze din Serbia și și Bosnia. De acolo ar fi plecat o colaborare între cele două facțiuni. Un element comun este și faptul că toți mercenarii mergeau în Africa să păzească mine, să păzească alte afaceri din acea zonă, cu preponderență în Congo.

Jurnaliștii ucraineni pun mare accent în această anchetă pe ceea ce s-a întâmplat în România și conturează o mișcare a acestor facțiuni către lumea politică, nu în a candida, cât în a destabiliza alegeri și dau ca reper toamna trecută, 2024. În octombrie, de exemplu, un prim incident a avut loc la granița dintre România și R. Moldova. Atunci încercau să intre în țară doi indivizi moldoveni care aveau în mașină drone, echipamente militare, dar și instrucțiuni despre cum să faci explozibili.

Cele două grupări s-ar fi ajutat una pe cealaltă în privința influențării alegerilor din Republica Moldova și din România. E de spus aici că odată cu această investigație aflăm despre această reținere, care e adevărat că s-a petrecut pe teritoriul Republicii Moldova, dar despre care noi n-am știut sau la noi nu s-a făcut mare caz.

Citește și:

Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa

Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A fost cu sprijinul probabil al unor funcționari”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
1
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
2
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la...
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
octavian berceanu
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la...
Ultimele știri
Premierul Croaţiei dezminte „poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria
Expansiunea producătorilor auto din China sufocă mărcile europene. „Nu mai sunt lideri în costuri, sunt lideri în tehnologie”
Fost judecător CEDO: Discursul politic este fundamentul unei democrații. Poate include termeni care „şochează sau deranjează”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu justitie
Marinescu: „Nu am fost informați oficial” despre intenția lui Potra de a reveni în România
Horatiu Potra
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Marinescu: „Nu avem informații că astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România”. Procedura ar putea dura câteva luni
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai. Investigație The Guardian
vladimir putin la birou
Vladimir Putin se teme de o lovitură de stat. Panica a cuprins Kremlinul, președintele „a rămas fără cărți de jucat” (The Telegraph)
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cum cureți interiorul caloriferului fără să-l demontezi. Metoda pe care o recomandă instalatorii
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...