Live TV

Cum au argumentat judecătorii decizia de a elimina probe din dosarul de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra

Matthew Garvey Data publicării:
Foto: Inquam Photos
Din articol
Acuzațiile aduse de procurorii Parchetului General în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra, printre alții, au fost trimiși în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale sunt „suficient de clar prezentate”, arată judecătorul de cameră preliminară în motivarea deciziei prin care a respins aproape toate excepțiile formulate de inculpați. În cazul probelor excluse, adică declarațiile date de cei peste 20 de apropiați ai lui Horațiu Potra în calitate de martori, judecătorul arată că nu se pune problema „neregularității rechizitoriului”.

Este vorba de motivarea deciziei judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel București, dată în 9 martie. Decizia a fost deja contestată, iar un verdict final ar urma să fie luat pe 2 aprilie.

Reamintim că judecătorul de cameră preliminară a decis să respingă aproape toate excepțiile formulate de inculpați în acest dosar, dar să și excludă mai multe declarații de date în calitate de martor de apropiații lui Horațiu Potra.

Ce a spus judecătorul competența legală a Parchetului General în acest dosar

Potrivit motivării citate, toți cei peste 20 de inculpați au invocat faptul că procurorii Parchetului General nu aveau competența legală să ancheteze acest dosar. 

  • Parchetul General a preluat dosarul în contextul în care, inițial, judecătoarea Adriana Stoicescu era bănuită de „favorizarea făptuitorului” pentru că Georgescu ar fi luat legătura cu ea în urmă cu mai mulți ani și îi propusese să intre în politică și să accepte funcția de ministru al Justiției. 
  • Propunerea a fost refuzată de judecătoare, iar, după mai multe interceptări și audieri, procurorii au clasat partea din dosar care se referea la presupusa implicare a judecătoarei.

„Faptul că asupra unui magistrat judecător din cadrul unei Curți de Apel plana suspiciunea de adeziune și implicare în îndeplinirea scopurilor presupus urmărite de inculpatul (n.r. Călin Georgescu), indiciile existenței unei interacțiuni strânse între aceștia, în urma căruia magistratul judecător ar fi urmat să aibă un rol fundamental în angrenajul instituțional imaginat de inculpat după preluarea pârghiilor de putere prin răsturnarea ordinii constituționale, au fost considerentele care au condus procurorii la adoptarea acestei modalități de instrumentare a cauzei”, arată judecătorul de cameră preliminară.

Judecător: Acuzațiile formulate de procuror sunt suficient de clar prezentate

Inculpații din acest dosar au mai invocat faptul că acuzațiile aduse de procurorii Parchetului General nu sunt clare, aspect contrazis de judecător.

„Judecătorul de cameră preliminară constată că acuzaţiile formulate de către procuror – atât sub aspectul stării de fapt cât şi sub aspectul elementelor de drept – sunt suficient de clar prezentate pentru ca inculpaţii să cunoască şi să înţeleagă conţinutul acuzaţiilor formulate împotriva acestora şi să poată formula apărări corespunzătoare în cursul cercetării judecătoreşti”, potrivit motivării citate.

Judecătorul subliniază că este clar din rechizitoriu că obiectul judecății „cu privire la infracțiunile de complicitate/tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale se mărginește la presupusele fapte comise de inculpați la data de 7/8 decembrie 2024”.

„Prezentarea cronologică a evenimentelor anterioare şi introducerea consideraţiilor privind contextul factual în care s-ar fi desfăşurat acestea nu constituie o depăşire a limitelor impuse de lege”, potrivit sursei citate.

Judecătorul mai arată că inculpații au încercat să se apere cerând procurorilor explicații suplimentare, de tipul „cum s-ar fi împiedicat exercitarea atribuțiilor Curții Constituționale într-o zi de duminică”.

„Judecătorul de cameră preliminară nu poate reconfigura acuzaţia şi nici nu se impune solicitarea altor precizări suplimentare de natura celor invocate”, se arată în motivare.

Inculpații au invocat „tratamente inumane”. Judecător: Oboseala acumulată la audieri nu duce la excluderea probelor

Inculpații din acest dosar au mai contestat, printre altele, modalitatea în care au avut loc perchezițiile în dosar, rapoarte ale autorităților (rapoarte de expertiză asupra armelor găsite la percheziții, de exemplu) sau au invocat faptul că ar fi fost supuși unor tratamente inumane în timpul audierilor „ce pot constitui forme de tortură”. 

„Nu în ultimul rând, natura faptelor investigate și riscul de alterare, sustragere sau distrugere a probelor au determinat desfășurarea activităților de urmărire penală cu celeritate iar eventuala invocare a unei stări reale de disconfort trebuia făcută la momentul respectiv. 

Susţinerea ulterioară a unei stări de oboseală nu este de natură să conducă la excluderea mijloacelor de probă legal administrate, în absența dovedirii unei încălcări concrete și efective a drepturilor fundamentale sau să determine concluzia că probele ar fi fost obţinute prin rele tratamente/tortură”, potrivit judecătorului de cameră preliminară. 

Ce spune judecătorul despre decizia de a elimina probe: „Nu are semnificația unei neregularități a rechizitoriului”

Prin decizia din 9 martie, judecătorul de drepturi și libertăți a cerut procurorilor să elimine din rechizitoriu mai multe pasaje obținute din declarațiile date de apropiații lui Horațiu Potra în calitate de martori, când încă nu erau suspecți în dosar. 

„Încă de la primele măsuri luate de organele de poliție la data de 08.12.2024, era deja născută bănuiala rezonabilă a participării tuturor ocupanților celor 7 autoturisme oprite în trafic la o posibilă activitate infracțională, toți cei în cauză având de facto calitatea de acuzat (...) Aceştia nu au fost asistaţi de un avocat la momentul audierii, care să le poată explica faptul că ar putea să se autoincrimineze prin declaraţiile date şi pentru a decide în cunoştinţă de cauză cu privire la renunţarea la dreptul la tăcere, prevăzut de lege”, potrivit judecătorului de cameră preliminară.

Referiri la declarațiile de martor (care se întind pe aproximativ 30 de file din peste 460 ale dosarului) se regăsesc în acte ale procurorului, ale organelor de cercetare penală sau ale judecătorilor de drepturi și libertăți. 

„Judecătorul de cameră preliminară reţine că nu se impune constatarea expresă a nulităţii parţiale a tuturor actelor în care sunt menţionate sau redate declaraţiile martorilor (...) judecătorul de cameră preliminară reţine că eliminarea pasajelor relevante sau eliminarea redării declaraţiilor din rechizitoriu nu are semnificaţia unei neregularităţi a rechizitoriului”, potrivit sursei citate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Digi Sport
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
calin georgescu
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Cum au argumentat procurorii acuzațiile aduse fostului candidat la președinție
nicusor constantinescu dna constanta
Fostul baron PSD de Constanța Nicușor Constantinescu ar putea beneficia de o suspendare a pedepsei. Decizia Curții de Apel București
calin georgescu parcul carol bucuresti
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania din 2024: „Cu un singur scop: să nu mi-l dea”
soldați din armata din Benin / complotiștii care au pus la cale lovitura de stat eșuată din Benin, la televiziunea de stat
Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate din Benin și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori
Recomandările redacţiei
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Ce efecte vor avea măsurile de criză ale Guvernului pe piața...
Donald Trump
Donald Trump aruncă responsabilitatea războiului contra Iranului pe...
Donald Trump și Mohamed bin Salman
„Răbdarea nu este nelimitată”. Cea mai mare țară din Peninsula...
profimedia-1049181433
Reacția Maiei Sandu după ce Republica Moldova aproape a intrat în...
Ultimele știri
Ambasadorul SUA, primul mesaj pe rețeaua Truth Social a lui Trump: Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda „America First”
„Vom vorbi foarte curând de o penurie”. Economist: măsurile Guvernului pe carburanți riscă să ducă la închiderea benzinăriilor
Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la istorie. Elevii au încheiat proba scrisă. Ce exerciții au avut de rezolvat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Ce înseamnă dezlegarea la pește. Ce ai voie să mănânci și ce greșeli fac mulți
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Jessie J s-a accidentat în timpul turneului din China: „Am crezut că mi-am rupt gâtul”. Artista a ajuns de...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Pensionarii au nevoie de 750 lei în plus la pensie pentru un trai decent. Când s-ar putea da banii?
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...