Preşedintele ANAF: Învățăm de la specialiști străini cum să verificăm averile mari. Este o zonă în care s-a cam evitat să se intre

Lucian Heiuș, președintele ANAF: Este la București o misiune de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional, din care fac parte doi experți ai fiscului din SUA și din Australia. Facem un schimb de bune practici în acest domeniu. Vedem cum lucrează Fiscul din cele două state, care au o administrație performantă, și încercăm să învăţăm de la colegii noştri din SUA şi din Australia şi să devenim şi noi din ce în mai performanţi în acest mecanism de îmbunătățire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari.

Vă pot spune că doar de când sunt eu președinte, în ultimele șase luni am emis două ordine care reglementează acest domeniu de activitate. La finalul acestei misiuni vom trage o concluzie, și unde va fi nevoie vom putea să mergem fie pe modificări legislative, fie prin îmbunătățirea procedurilor interne, sau chiar prin emiterea unor noi ordine, pentru a deveni din ce în ce mai performanți și a încerca să-i administrăm cât mai corect și cât mai bine pe cei cu averi mari.

Este o zonă în care în România s-a cam evitat să se intre. Întotdeauna am mers şi am controlat persoanele juridice, am mers şi am verificat magazinele de la colţ, dar, cumva, cu timiditate s-a încercat să se intre pe acest control al persoanelor fizice şi vedem, şi ştim toţi că există foarte multe persoane fizice cu acea avere cumva afişată, sfidătoare la adresa oamenilor şi care naşte foarte multe semne de întrebare.

Există în acelaşi timp şi foarte mulţi români care şi-au câştigat banii corect, şi-au plătit impozitele şi taxele, le plătesc în continuare şi care au tot respectul şi aprecierea noastră, dar noi trebuie să-i identificăm pe cei care nu înţeleg că trebuie să plătească impozitele datorate.

Chiar în luna octombrie, pot să vă spun că am descoperit sume suplimentare nedeclarate de 30,6 milioane de lei, iar impozitele calculate pentru aceste sume suplimentare sunt în jur de şase milioane de lei.

Dacă avem indicii clare că sumele respective de bani sunt ca urmare a unor infracţiuni, putem să facem o sesizare penală către organele în drept, să continue cercetarea. Dacă există elemente că sunt, anunţăm şi facem o sesizare către Parchete pentru a continua cercetările.

