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ANAF a descoperit o fraudă de 4,6 milioane de lei în construcții. Cel care a coordonat schema afișa o viață de lux pe rețelele sociale

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ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
ANAF: Mecanismul a afectat și angajații, verificările continuă

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă folosit de firme din domeniul construcțiilor, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. Instituția a sesizat autoritățile de urmărire penală, iar potrivit ANAF, persoana care coordona mecanismul fraudulos își promova pe rețelele sociale un stil de viață extravagant, afișând bunuri de lux, proprietăți exclusiviste și vacanțe în destinații exotice.

Potrivit ANAF, investigațiile au scos la iveală existența unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste firme emiteau, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau ulterior folosite pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

ANAF susține că persoana identificată ca având rolul de coordonator al circuitului evazionist își afișa în mediul online un stil de viață opulent, în timp ce mecanismul fraudulos producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat.

În timpul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă pentru clarificarea situației fiscale.

ANAF: Mecanismul a afectat și angajații, verificările continuă

Potrivit instituției, pe lângă prejudiciul adus bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat.

„În plus faţă de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat şi persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecţia conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate şi pensie”, a transmis ANAF.

Reprezentanții instituției au anunțat că vor intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online. Totodată, a precizat că va continua identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale și va sesiza autoritățile competente în cazurile în care sunt constatate fapte de natură penală.

Editor : A.D.

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