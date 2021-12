Prima generație de absolvenți ai Școlii de Media, un proiect Digi24

Tineri, curioşi, ambiţioşi şi receptivi! Aşa sunt cei peste 20 de studenţi care au deschis Şcoala de Media Digi24, cel mai ambiţios proiect care facilitează drumul către o carieră în televiziune. Timp de trei luni, cursanţii au învăţat tehnicile de redactare ale unei ştiri, au descoperit munca de pe teren a reporterilor, au experimentat emotia unei transmisiuni live, au simulat producţia unei emisiuni şi au trăit, alături de echipa Digi24, tensiunea din regia de emisie.

Bogdan Pop, cursant: Bună ziua, eu sunt Bogdan. Drumul meu în industria televiziunii a pornit aici, la Şcoala de Media. Când am început cursurile, mă uitam la televizor ca orice alt telespectator. În trei luni însă, am ajuns să privesc altfel ştirile. Am înţeles rolul imaginilor și puterea cuvintelor. Alexandra, pentru tine ce a însemnat Şcoala de Media Digi24?

Alexandra, cursantă: Eu am învăţat că, la ştiri, să lucrezi sub presiune este un mod de viaţă! Este ca la Ambulanţă sau la Pompieri. Trebuie să transmitem cât mai clar, în cuvinte simple, ce s-a întâmplat.

Ana-Maria Tuică, jurnalist Digi24: Shhh!! Nu vorbim tare, se lucrează, suntem în platoul 5, în momentul acesta cursanții noștri au de scris o știre pe care și sperăm să o vedem la televizor.

Cosmina, cursantă: Am de făcut două știri, am apucat să fac una dintre ele.

Ana-Maria Tuică: Ce zice VO-ul tau?

Cosmina: Că Germania, în special regiunile din sud și est, este lovită de un nou val de infectări

Ana-Maria Tuică: Greu să scrii o știre?

Bogdan: Nu e ușor!

Elena, cursantă Şcoala de Media: De fapt, multă muncă este în spatele camerelor și ceea ce vedem noi e doar ambalajul.

Ramona Popa, trainer Şcoala de Media: Am găsit școala ideală! Ea există în România și este aici, la Școala de Media. Și ce înseamnă asta? Elevi care vin cu drag la școală și cer teme, și cer să lucreze în plus, și profesori care abia așteaptă să îi întâlnească, pentru că sunt curioși, pun întrebări multe și bune, sunt creativi și dornici să facă presă de calitate.

Teodora Tompea, trainer Școala de Media: Îți faci introducerea cum vrei tu. Când ești gata, spui tu să începem, da?

Cursantă: Medicii pediatri trag un semnal de alarmă: este pandemie de obezitate în rândul copiilor, iar România nu face excepție. Discutăm această problemă cu Eduard, un sportiv cu o lungă carieră în fotbal.

Teodora Tompea, trainer Școala de Media: Dacă te încurcă foile, le lași cumva deoparte, să nu fie tendința să te uiți prea mult.

Ana-Maria Tuică, jurnalist Digi24: Unul dintre lucrurile esentiale pe care cursantii le au invatat la Scoala de Media este tehnica interviului. Adriana, astazi tu esti reporter, te rog sa ii adresezi intrebari.

Adriana, cursantă: Bună, Iohanna! Cum de te-ai gândit să aplici pentru acest curs?

Iohanna, cursantă: Adevărul e că mama m-a înscris.

Adriana: Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Iohanna: Totul, nu pot să aleg.

Ana-Maria Tuică, jurnalist Digi24: Lor le-a plăcut. Ție ți-a plăcut?

Teodora Tompea, trainer Școala de Media: Da! Deși a fost o provocare, cu adevărat provocare, nu mai făcusem niciodată partea asta, de a fi Teodora Tompea, trainer Școala de Media: mentor. Energia pe care noi am investit-o aici ca traineri a fost foarte mare. În cele din urmă a fost ceva de succes.

Lucian Mândruţă, trainer Şcoala de Media: Sunt oameni care vor să afle cum pot să devina mai relevanți în social media, cum pot să își facă un video de social media, ce echipament le trebuie, ce fel de subiecte funcționează.

Cristi Toporan, trainer Şcoala de Media: Tu scrii știrea, tu pui vocea, tu selectezi imaginile pe care le poți transforma într-un material video de calitate.

Cursantă: Împreună am reușit să scriem cu succes prima filă a poveștii Școlii de Media. Niciodată nu este prea târziu să-ți urmezi visul.

Daria, cursantă: Povestea Școala de Media Digi24 nu se termină aici. Dacă vreți să pătrundeți și voi în tainele televiziunii, vă invităm să vă înscrieți deja pentru următoarea etapă, care va începe în martie 2022. Pentru mai multe detalii, intrați pe scoalademedia.ro.

Cursanții: Vă așteptăm la Școala de Media!

