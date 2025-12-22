Primăria Capitalei: Bucureştiul e pregătit pentru primele ninsori, 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni asigură deszăpezirea

Primăria Capitalei anunţă, luni, că autorităţile sunt pregătite pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit PMB, chiar dacă nu va ninge abundent, operatorii de salubritate din toate cele şase sectoare sunt pregătiţi să intervină, în total, cu peste 500 de utilaje şi aproape 2.500 de oameni.



Reprezentanţii operatorilor de salubritate din tot Bucureştiul s-au întâlnit, luni, la sediul Primăriei Capitalei, într-o şedinţă în care au stabilit în detaliu măsurile pe care le vor lua, cum se vor organiza şi coordona, scrie News.ro.

Astfel, 512 utilaje, majoritatea multifuncţionale şi 2.496 de oameni din toate sectoarele sunt pregătiţi să intervină, pentru a asigura deszăpezirea şi pentru a combate poleiul în Bucureşti.

Sursa citată a precizat că în depozite, lucrătorii au la dispoziţie, în total, 21.872 de tone de material antiderapant.

Potrivit sursei citate, toţi cei aproape 2.500 de lucrători din toate cele şase sectoare ale Capitalei vor acţiona cu pluguri, sărăriţe, încărcătoare frontale şi platforme pentru cărat zăpada.

Prioritate vor avea străzile principale şi bulevardele, staţiile STB, zona spitalelor, a instituţiilor publice, a şcolilor (după vacanţă) şi a pieţelor, a precizat aceeaşu sursă.

În acelaşi timp, lucrătorii vor acţiona, mecanizat sau manual, şi pe străzile secundare şi pe alei, dar şi pe trotuare. Totodată, Societatea de Transport Bucureşti intervine cu 22 de pluguri, pe timpul nopţii, pentru a curăţa liniile de tramvai.

Primăria Muncipiului Bucureşti are rol de coordonare, monitorizare şi control al operatorilor de salubritate din sectoare, scopul fiind acela de a nu apărea blocaje în niciun sector, pe nicio stradă.

Locuitorii Capitalei pot trimite sesizări atât la dispeceratul PMB (031.9898), cât şi direct la dispeceratul operatorului de salubritate de sector, mai arată PMB.

Cine acționează/Cu ce forțe/În ce sectoare

Sectorul 1, prin Compania Romprest Service SA

- 300 de muncitori, împărţiţi pe două ture

- 90 de utilaje

- 1.392 tone de material antiderapant



Sectorul 2, prin S.C. Supercom S.A.

- 330 de muncitori, împărţiţi pe două ture

- 77 de utilaje

- 5.000 de tone de material antiderapant



Sectorul 3, prin Direcţia Generală de Salubritate Sector 3

- 456 muncitori, împărţiţi pe două ture

- 66 de utilaje

- 3.580 de tone de material antiderapant



Sectorul 4, prin S.C. Bin Go Solution

- 600 de muncitori, împărţiţi pe două ture

- 105 utilaje

- 4.500 de tone de material antiderapant



Sectorul 5, prin S.C. Salubrizare Sector 5 S.A.

- 350 de muncitori, împărţiţi pe două ture

- 65 de utilaje

- 2.500 de tone de material antiderapant



Sectorul 6, prin Administraţia Serviciului Public de Salubrizare Sector 6

- 460 de muncitori, împărţiţi pe două ture

- 109 utilaje

- 4.900 de tone de material antiderapant

Editor : Sebastian Eduard