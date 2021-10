Primăria Capitalei, dată în judecată de locatarii unui bloc pentru că nu și-a mai finanțat propria companie și a oprit consolidarea.

Primăria Capitalei este dată în judecată de proprietarii locuințelor pe care s-a angajat să le consolideze, dar n-a reușit din cauză că nu și-a mai finanțat compania de profil. Oamenii îi reproșează Municipalității că a încălcat contractul și n-a mai finanțat Compania Municipală de Consilidări tocmai când lucrările erau la finalul execuției. Și angajații companiei se pregătesc să dea în judecată instituția, din cauză că n-au încasat niciun salariu în prima jumătate a anului și nici în ultimele două luni. Pe șantierul din strada Biserica Enei, constructorii și-au agățat căștile de schele, în semn de protest, și au împânzit clădirea cu mesajul: „Noi nu facem politică, ne vrem banii munciți cinstit”.

Strada Biserica Enei, numărul 14, bloc cu 24 de locuințe particulare, plus două spații comerciale la parter. Pentru 700 de euro pe metrul pătrat, plătit de fiecare proprietar în decurs de 25 de ani, Primăria Capitalei s-a angajat să consolideze clădirea prin intermediul companiei municipale de profil. Era 2018. Proprietarii au fost mutați în locuințele de necesitate ale Primăriei după care au început lucrările. În decembrie trecut, peste 80% din treabă era deja făcută. Primarul Capitalei în funcție, prin Consiliul General, a refuzat să mai finanțeze compania de consolidări și, implicit, restul lucrărilor.

Proprietarii, în calitate de contribuabili ai orașului, plătească și avocații care reprezintă primăria în proces

Reporter: Ce trebuie să mai puneți aici, în apartament?

Vergil Ilie, maistru: Tâmplăria. Ușile și tot. Gresie, parchetul și caloriferele!

Reporter: Și e gata. Se poate muta cetățeanul?

Vergil Ilie, maistru: Da! Păi lucrarea e în proporție de 80% gata!

Reporter: Păi și de ce nu se continuă?

Vergil Ilie, maistru: Păi dacă nu s-a alocat buget pentru așa ceva... Acoperișul e vai de mama lui. Am avut folie. Am făcut solicitare la Risc ca să ni se aprobe barem bani ca să punem ceva folie, ceva...

Reporter: Păi vin ploile, vine zăpada!

Vergil Ilie, maistru: Păi vin! Dar ei nu se gândesc la treaba asta!

Nemulțumiți că nu au acces la proprietate, ba mai mult au și locuințele ipotecate până la achitarea prețului de consolidare stabilit prin contract, o parte dintre locatari au dat primăria în judecată. Ironia sorții face ca ei, în calitate de contribuabili ai orașului, să plătească și avocații care reprezintă primăria în proces.

Victor Mircea Mavrodineanu, proprietar: Eu, personal, am dat în judecată, până una, alta!

Reporter: Ați dat în judecată Primăria Capitalei?

Victor Mircea Mavrodineanu, proprietar: Da! Domnul primar Dănuț, prin ce motive, își permite să ne țină pe linie moartă, niște oameni care am plătit acele locuințe, am locuit în ele, suntem privați de folosirea lor. Șantierul este gata aproape 85-90%. Ni s-a dat o locuință de necesitate, care este un sfert din capacitatea locuinței pe care am avut-o acolo, ne-am înghesuit acolo... și așa mai departe. Locuim pe unde putem, fiecare! Dați-ne, nouă, locuințele înapoi, oameni buni!

Pentru că nu au fost plătiți luni întregi, și constructorii se pregătesc să dea primăria în judecată

În instanță se pregătesc să ajungă și constructorii care au lucrat la consolidarea blocului, ca angajați ai companiei municipale, dar nu și-au primit niciun salariu în prima jumătate a anului și nici în ultimele două luni. Supărați, și-au agățat căștile de schele, în semn de protest și au împânzit clădirea cu mesaje disperate!

Reporter: Câți bani aveți de primit, salariu?

Gheorghe Cârstea, constructor: Cel puțin douăzeci și ceva de mii de lei! Deci, n-am luat pe primele cinci luni ale anului, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Și, inclusiv, luna august și jumătate din septembrie!

Reporter: Ce-i transmiteți primarului general?

Gheorghe Cârstea, constructor: Ce să-i transmitem... Să fie și dumnealui cu salariile exact cum suntem și noi! Să-și primească banii cum îi primim și noi!

Conform unor consilieri generali, Compania Municipală Consolidări este în insolvență și nu mai primește finanțare din bugetul public al Capitalei pentru activitate efectivă. Am solicitat Primăriei Generale să ne spună dacă lucrările începute vor fi continuate până la recepția finală. N-am primit niciun răspuns. La fel cum oficialii Municipalității nu ne-au transmis când își vor primi salariile restante angajații companiei de consolidări.

